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印度愛滋孤兒遭院方欺辱 塞進人孔蓋徒手清糞水

印度某郊區孤兒院讓愛滋孩童進到糞坑徒手清理淤積，誇張的行徑讓兒童權益組織暴怒，誓言將聯合政府讓他們停業。（圖擷自印度斯坦時報）

2017-04-25  21:31

〔即時新聞／綜合報導〕印度海得拉巴（Hyderabad）市郊區一所專門接收愛滋病童的孤兒院，遭爆出院方強迫數名小女孩，鑽進糞坑下水道，徒手清理糞水及髒汙，影片曝光後引起兒童福利組織震怒，要求政府徹查此事件，給受虐孩童一個交代。

綜合外媒報導，印度某孤兒院一段影片中顯示，一位年約12歲身穿紅色洋裝的小女孩，僅戴著一個灰白色的面罩，整個人卻直接踩進裝滿尿液及糞渣的人孔蓋內清理淤積，只見該名小女孩手上拿了一個塑膠小碗，不斷撈出汙水，小小的臂膀全都沾滿爛泥髒汙，一旁還有人在拼命催促，其餘年紀相仿的4名女孩則站在一旁協助，愛滋病童遭院方欺辱畫面，引來外界一片譁然。

印度政府為了推行衛生現代化，很早以前就已發布法令明文規定禁止用人力清除廁所排泄物，且不得使用童工，然而該收容了約235名HIV孤兒的院方，卻連續違反2條法律，當地某兒童權利協會要求印度全國兒童權益委員會（NCPCR）勒令涉事孤兒院停運，並憤怒嗆說在孤兒院歇業前誓不罷休。遭抨擊踐踏兒童權益的孤兒院院長及主管均已被警方押至拘留所。

相關影片請見：

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