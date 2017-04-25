東芝要賣瑞士智慧電表子公司Landis+Gyr
2017-04-25 15:31
日立公司已夥同英國私募股權公司 CVC Capital Partners出價約2000億日圓（18.2億美元），收購東芝的瑞士智慧電表子公司Landis+Gyr。（路透）
〔記者盧永山／台北報導〕陷入財務困境的日本電子大廠東芝，再傳出售資產動作。
日經新聞引述消息來源指出，日立公司已夥同英國私募股權公司 CVC Capital Partners出價約2000億日圓（18.2億美元），收購東芝的瑞士智慧電表子公司Landis+Gyr。
東芝是在2011年與日本官民基金「日本產業革新機構」（INCJ）合作以23億美元收購Landis+Gyr，東芝持有60%股權，INCJ持有40%股權。如今東芝想出脫Landis+Gyr持股，以換取現金，彌補美國核能子公司西屋電氣巨額虧損。
日立將與CVC形成競標集團，日立將持有10%至20%股權，CVC持有控股權，並提出計畫讓INCJ仍維持對這家瑞士公司一定的利益。日立可能透過這次收購，搶下Landis+Gyr的美國客戶。
也生產智慧電表的日本富士電機也考慮收購Landis+Gyr，做為海外擴張的一環。
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