中國用6招對付異議份子！ 郭文貴：最後就是暗殺

中國滯美富商郭文貴，透露中國對付異議份子的六招，最後一招就是暗殺。（圖擷自「美國之音中文網」臉書粉絲專頁）

2017-04-25 14:53

〔即時新聞／綜合報導〕中國滯美富商郭文貴因為爆料中國高層內幕，遭到中國政府通緝，他今日接受《美國之音中文網》採訪，影音並被上傳到臉書，他在訪問過程中透露，中國處理異議份子有六招，最後就是暗殺，而他並不怕暗殺。

郭文貴解析第一招就是把家人綁架；第二查封資產；第三編造謠言，毀掉個人的信用；第四，切斷你與他人的任何聯繫；第五，發布通緝令，也就是他現在遇到的；第六，搞暗殺。

郭文貴笑稱，所以現在中國對他用到了第五招，現在只剩下暗殺，但他不會害怕。他表示，現在還傳出自己的資產有不法問題，但他的財富完全是合法取得，這就是中國抹黑異議人士的招數。