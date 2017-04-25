| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
中職》百萬象迷出來了！19球員明星賽票選領先
 首頁 > 國際

中國用6招對付異議份子！ 郭文貴：最後就是暗殺

中國滯美富商郭文貴，透露中國對付異議份子的六招，最後一招就是暗殺。（圖擷自「美國之音中文網」臉書粉絲專頁）

2017-04-25  14:53

〔即時新聞／綜合報導〕中國滯美富商郭文貴因為爆料中國高層內幕，遭到中國政府通緝，他今日接受《美國之音中文網》採訪，影音並被上傳到臉書，他在訪問過程中透露，中國處理異議份子有六招，最後就是暗殺，而他並不怕暗殺。

郭文貴解析第一招就是把家人綁架；第二查封資產；第三編造謠言，毀掉個人的信用；第四，切斷你與他人的任何聯繫；第五，發布通緝令，也就是他現在遇到的；第六，搞暗殺。

郭文貴笑稱，所以現在中國對他用到了第五招，現在只剩下暗殺，但他不會害怕。他表示，現在還傳出自己的資產有不法問題，但他的財富完全是合法取得，這就是中國抹黑異議人士的招數。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 中國 中國異議人士 異議人士 異議份子 郭文貴
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧蔥爆胡椒蝦
好清爽✧鹹蛋炒苦瓜
吃甜甜✧桂花綠豆糕
保留肉汁靠這步驟！
轉寄

標題：中國用6招對付異議份子！ 郭文貴：最後就是暗殺


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月25日‧星期二‧丁酉年三月廿九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.