空前火力演習！北韓慶建軍傳狂射400門長程砲

2017-04-25 14:43

〔即時新聞／綜合報導〕北韓今天（25日）慶祝建軍85週年，據韓媒報導，北韓軍方今天在東部元山附近進行「空前最大規模」的火力演習，北韓領導人金正恩也在場視導。

《韓聯社》報導指出，在金正恩的視導下，北韓軍方於江原道元山市進行大規模遠端砲實彈訓練。此舉受到南韓軍方密切關注。

南韓軍方表示，目前北韓僅進行與過去類似的慶祝活動，還未有直接「挑釁」的動作，還會繼續觀察北韓動向。

《日本放送協會》（NHK）引用消息報導，北韓今天進行「空前最大規模」火力演習，約投入長程砲等約300至400門。外界正在密切關注北韓是否會進行第6次核試或發射彈道飛彈。