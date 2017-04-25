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東北亞情勢緊張 日方指中國軍艦昨穿越宮古海峽

日本防衛省統合幕僚監部（總參謀部）昨日發布消息指出，中國昨日有3艘軍艦跨越宮古海峽，航向太平洋。圖由上至下分別為荊州號、長春號、巢湖號。（圖擷取自日本防衛省統合幕僚監部官方網站）

2017-04-25  14:29

〔即時新聞／綜合報導〕朝鮮半島情勢因北韓問題變得緊張，北韓及美韓聯軍方面都動作頻頻，不過中國此時也有動作，日本防衛省統合幕僚監部（總參謀部）昨日發布消息指出，中國昨日有3艘軍艦跨越宮古海峽，航向太平洋。

統合幕僚監部指出，海上自衛隊的P-3C巡邏機與阿武隈號護衛艦，在當地時間昨日下午3點，於宮古島北方120公里處海域，發現中國海軍3艘軍艦，分別為長春號飛彈驅逐艦、荊州號飛彈護衛艦、巢湖號遠洋補給艦。

統合幕僚監部表示，3艘軍艦從東海海域朝太平洋方向航行，但航行目的不明，在東北亞陷入緊張的此刻，這3艘中國軍艦的動向也格外引人關注。

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