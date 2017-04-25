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籲別再矇蔽北韓問題 川普：現在是時候解決了

2017-04-25  14:27

〔即時新聞／綜合報導〕東北亞局勢緊張，美國總統川普認為北韓問題已被矇蔽幾十年了，現在是時候該解決了，並認為聯合國安理會應對北韓採取新的制裁。

綜合外媒報導，川普在美國時間24日在白宮與聯合國安理會15個成員國的大使會面，會面時川普提到，即便北韓維持現狀，也是不能接受的，聯合國安理會必須加大力度，對北韓實施更進一步的制裁。

川普形容北韓問題，幾十年來人們都矇住雙眼、視而不見，現在是時候該解決了。川普說，不管我們願不願意去談論，北韓對世界來說都是一個大問題，我們終就要去解決這個問題。

川普與聯合國安理會15個成員國的大使開會，出席人員除了美國駐聯合國大使和美國國家安全顧問之外，中國和俄羅斯大使也都有與會。

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  • 美國總統川普認為北韓問題已被矇蔽幾十年了，現在是時候該解決了。（法新社）

    美國總統川普認為北韓問題已被矇蔽幾十年了，現在是時候該解決了。（法新社）

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