向守舊掰掰！ 北韓女性追求短裙
2017-04-25 13:30
北韓牡丹峰樂團，帶起北韓女性追求短裙的風潮。（美聯社）
〔即時新聞／綜合報導〕南韓產業銀行（KDB）未來戰略研究所今日發布報告顯示，在北韓領導人金正恩的妻子李雪主、牡丹峰女子樂團的影響下，北韓女性正迎來自我時尚的改變，其中包括了短裙穿著。
據《韓國時報》報導，李雪主經常被鏡頭捕捉到身上穿的是西式套裝，包括高級品牌的短裙和手提包，更別提牡丹峰樂團那閃閃發光的短裙服裝，完全打破北韓的傳統。
事實上，北韓的貴金屬和時裝配件進口額，從2012年的83萬2000美元（約新台幣2517萬元），增加到2015年的173萬美元（約新台幣5235萬元）。但是這種穿著轉變仍然相當緩慢，因為流行時尚只限於北韓的富豪和菁英階級。
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