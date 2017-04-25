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看出這雙手哪裡怪怪嗎？ 醫師分析畸形狀況

有醫生在網路上貼出一張多指畸形患者的照片。（圖取自每日郵報）

2017-04-25  12:36

〔即時新聞／綜合報導〕近日國外有醫師在醫護論壇上分享一張照片，照片中是一雙男人的手，乍看之下似乎沒有異常，但仔細一看才發現，他雙手各有6根手指。

《每日郵報》報導，貼文的醫生說，這雙手的主人雙腳也各多一根腳指，多出來的指頭運作起來完全正常。報導指出，該症狀稱之為多指畸形（polydactyly），在英國每500名新生兒中，就有一名會出現類似異常狀況。

報導指出，醫師表示，多數多指畸形患者在嬰兒時期，便會採用阻斷血液的方式去除多指。醫師指出，假若多出來的指頭功能完整，不一定要動手術移除。多指畸形與遺傳有關，在非洲更為常見。

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