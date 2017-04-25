美核潛艦密西根號 已抵達南韓釜山

美國核能潛艦密西根號（USS Michigan），已於今日抵達南韓釜山。（路透）

2017-04-25 12:03

〔即時新聞／綜合報導〕美國核能潛艦密西根號（USS Michigan），已於今日抵達南韓釜山，美國海軍聲明稱潛艦的動向是例行行程，雖然密西根號不會加入美韓軍演，但希望藉此強調美韓海軍之間的緊密聯盟關係。

據《CNN》報導，密西根號是美國戰略核威懾的利器，其上可搭載154枚巡弋飛彈，艦上還部署了海豹部隊或其他秘密作戰部隊至少66名。

由於今日適逢北韓建軍節，美方相信密西根號的到來，能夠對北韓釋放出強烈暗示，讓平壤理解美韓的同盟關係不容忽視。