金孫太瘦了！爺奶每週雞湯進補 害9歲童得痛風
2017-04-25 12:30
〔即時新聞／綜合報導〕有一種瘦，是阿公、阿嬤覺得你很瘦！中國杭州1名9歲男童坤坤（化名），日前因腳趾頭又腫又痛，連走路都有困難，家人趕緊帶他赴醫就診。醫師檢查發現，坤坤才幾歲，竟罹患痛風，一問之下才得知，原來是爺奶認為他太瘦小，每週燉雞湯給他補補身子，不料，肉沒長多少，反倒痛風先找上門！
綜合媒體報導，坤坤是家中唯一的金孫，阿公、阿嬤看他「三比八」，吃飯不長肉，憂心不已，訂定「養胖計畫」，替他好好補一補。在爺奶的嚴格控制下，坤坤平時三餐湯湯水水跑不掉，週末還得喝下一整碗阿嬤耗時耗力的「愛心雞湯」。報導指出，阿嬤為了寶貝孫子，特地固定上菜市場買土雞，並以文火燉煮好幾個小時，才熬出這碗黃澄澄的雞湯。
坤坤吃了4個月後，不但沒長什麼肉，反而年紀輕輕就得了痛風。替坤坤會診、浙一醫院的林進醫師表示，坤坤罹患痛風，可能是因為遺傳，家族若有痛風史，更要小心防範」，另外，痛風年輕化的主因也與飲食有關，包括偏愛肉類、海鮮、豬肝、火鍋、含果糖與碳酸飲料等具有高普林的食物。
林醫師建議，高尿酸血症或痛風患者，絕對要嚴格遵守正確的生活方式、飲食習慣，否則恐使病情加劇；若年紀較小的痛風患者，真的很想喝果汁，可選黃瓜汁、蘇打水。
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