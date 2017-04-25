金立群：亞投行要與美企業合作
亞投行行長金立群今天在華府智庫表示，亞投行要與美國企業合作。（記者曹郁芬攝）
〔駐美特派員曹郁芬／華府二十四日報導〕對於美國總統川普是否可能改變歐巴馬政府不參與亞投行的政策，亞投行行長金立群今天表示，他此行見了一些新政府的官員，他們的焦點放在美國公司與亞投行的合作以達成雙贏目標，因為美國的科技可以協助會員國做得更好。他的說法顯示，目前川普政府尚未表達加入亞投行的意願。
亞洲基礎設施投資銀行（AIIB）金立群來華府出席世銀與國際貨幣基金會的年會活動。他今天應「大西洋理事會」邀請發表演說時強調，亞投行人才的招募與項目合約的採購是對全球開放的，包括美、日等非會員國都歡迎，迄今還沒有日本人加入，不是他不喜歡日本人。
被記者問到台灣人才是否也歡迎時，金立群說，亞投行目前還沒有台灣人加入，強調人才招募是全球性的。馬英九政府時代，曾表達台灣加入亞投行的意願，但金力群去年四月曾在香港表示，如果台灣想要加入亞投行，就必須透過中國的財政部代為申請。
金立群說，美國公司可以提供更好的設備與服務，降低成本，提高亞投行項目的品質，這是他們想要的。目前亞投行只在屬開發中國家的會員國投資，但全球企業都可以參與合約的競標，美、日的公司若有意參與競標，會受到公平的對待。目前亞投行已完成首輪權益資本管理的競標工作，領先的就是一家美國公司。
金立群說，許多人到現在還有疑問，他們是不是一家「中國銀行」，或是中國有什麼企圖，他要借用作家珍‧奧斯汀的話說「疑心病真是無可救藥」。他們只想以中國過去借貸發展基礎建設的經驗創造一家以基礎建設為標的的銀行。
他明白信用是要靠表現掙來的，希望大家不要以亞投行一年的表現就來評斷他們，但無論美國的立場如何，亞投行不該成為美、中的問題或熱點，而應合作。他們與世銀和亞銀也沒有競爭關係，而是彼此學習。亞投行於2015年12月25日正式宣告成立，目前有七十個國家加入，超過了歐洲復興開發銀行和亞洲開發銀行各67個成員的規模，但日本與美國至今仍未表態願意加入。
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