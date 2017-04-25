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誰說玩具一定要分享 霸氣媽教兒說「不」被讚爆...

2017-04-25  11:18

〔即時新聞／綜合報導〕許多爸爸媽媽帶著小孩到公園玩時，會鼓勵孩子多與其他小孩互動、分享。不過，國外一位媽媽卻在公園裡告訴兒子，「如果你不想和別人分享玩具，就直接拒絕，不用多解釋」，雖讓她遭其他家長敵視，但這位媽媽事後在臉書上PO文解釋原因，卻被23萬名網友讚爆。

帶著小孩到公園玩耍的媽媽名叫Alanya Kolberg，她在臉書頁上PO文表示，她的兒子帶著幾樣玩具，想和她朋友的女兒一起玩、給她一個驚喜，卻被公園裡不認識的幾個小孩包圍，希望一起玩玩具。兒子不知道該怎麼回應，便向媽媽求救，媽媽告訴兒子，「你不必勉強自己跟他們分享，如果你不想和他們分享，就直接說"NO"，不需要解釋。」不過，她說完這些話以後，卻遭到其他小孩的媽媽投以不友善的眼神。

Alanya Kolberg解釋，成年人在公園裡吃三明治，也沒有義務要與他人分享，更不會因為「不想跟別人分享三明治」而被敵視，因此她的小孩也沒有必要心不甘情不願的和別人分享玩具。她希望孩子能勇於拒絕，並且認為那些要求別人「必須」分享的孩子及家長們是貪婪的。

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  • 照片中的男孩帶了玩具想和認識的小朋友一起玩，卻被一群陌生的孩童包圍要求分享，男孩的母親告訴他「如果你不想和他們分享，就直接拒絕他們，不用多解釋」。（圖擷取自Alanya Kolberg臉書頁）

    照片中的男孩帶了玩具想和認識的小朋友一起玩，卻被一群陌生的孩童包圍要求分享，男孩的母親告訴他「如果你不想和他們分享，就直接拒絕他們，不用多解釋」。（圖擷取自Alanya Kolberg臉書頁）

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