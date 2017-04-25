飛來橫禍！12歲女童在家吃飯 無端中槍13彈

2017-04-25 10:06

〔即時新聞／綜合報導〕馬來西亞吉打州亞羅士打一位12歲女童，在家吃飯竟無端中槍，遭13粒霰彈打中，幸運的是，她被急救後目前情況穩定，沒有生命危險。

《星洲網》報導，這名女童諾沙希雅跟媽媽及2個弟弟正在家中吃飯餐，卻被突來的霰彈打中大腿、右臂及右腿（各1颗）、右小腿、右肩、頭部（各2颗）、胸部（4颗），一共 13彈，被父親急到醫院急救。

據調查，射到女童的凶手是她的農夫鄰居，用一把具有合法執照的霰彈式獵槍，原本是想打烏鴉，沒想到技術太差，誤打到20公尺外稻田中的房子，並打中女童。不過，這把獵槍被警方充公沒收，開槍者也獲得保釋。