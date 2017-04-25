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躲22年殺人犯成富豪 中男被捕：懸著的心放下

2017-04-25  10:07

〔即時新聞／綜合報導〕中國發生一起離奇的案件，一名身家千萬人民幣的廣州富豪，被發現竟是22年前山東一起命案的殺人犯。

中媒報導，22年前山東濰坊一名20多歲男子，因商業糾紛憤而持斧頭砍死供貨商，並在親友協助下埋藏屍體。他南下逃亡，辦理江西省偏遠山莊的假身分證，成功將戶口遷往廣州。之後他結婚生子、擁有多處房產、開了設計公司，成了身價千萬的劉老闆。

報導指出，山東警方一直沒有放棄破案，鎖定其身分與居住地後，在上週四破案。劉男表示，自己太久沒回家已認不出父母，非常想念家人。他還說，22年來從沒回過家，這次回家，懸著的心也終於放下。

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  • 殺人犯逃亡22年成富豪，返家相當感嘆。（圖取自網路）

    殺人犯逃亡22年成富豪，返家相當感嘆。（圖取自網路）

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