「啪」！竹竿斷了 強國特技男高空墜地吐血...

2017-04-25 10:09

〔即時新聞／綜合報導〕中國浙江省湖州市的南潯古鎮，1名高空特技表演者22日下午發生墜地意外。當時他整個人雙手騰空，僅以雙腳勾住、倒掛在1根長逾5公尺的竹竿上，突地「啪」的一聲，竹竿突然斷了，他直接摔落地面，口吐鮮血後陷入昏迷。

綜合媒體報導，目擊者指出，事發當時，表演者已爬上竹竿，離地逾5公尺，做著高難度動作，底下觀眾無不驚呼連連、拍手叫好，沒想到，原本已彎曲的竹竿，再也承受不了他的重量，硬生生斷裂，表演者瞬間重摔在水泥地上，嚇壞現場觀眾。

民眾見狀趕緊上前查看，發現摔落男子吐得地面一攤血，早已失去意識，一動也不動地癱在地上，救護人員獲報迅速趕抵現場，所幸表演者並無生命危險，目前正在接受治療。

報導指出，當地時常會舉辦類似的特技表演，沒想到安全措施卻做得這麼差。中國網友感嘆，「唉，都是討生活的，希望雜技走上科學創新的發展之路，拋棄危險玩命的方式」、「掙錢不容易，祝福他早日康復」；也有人表示，「還好沒事，以後表演前，可要檢查一下道具的限重問題啊」；還有人呼籲，「民間雜技藝人，是傳統文化的繼承人，希望他們被重視！」