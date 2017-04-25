16個月大女嬰遭50多歲變態男性侵 打開尿布全是血…
2017-04-25 10:12
中國一名16個月大女嬰被性侵，讓女嬰母親崩潰痛哭。（圖擷自《網易新聞》）
〔即時新聞／綜合報導〕人神共憤！中國浙江省寧波市日前發生一起令人髮指的性侵案件，一名年僅16個月大的女嬰，慘遭一名50多歲的中年男子性侵，導致女嬰下體陰道後壁和會陰體出現嚴重撕裂傷。目前警方已逮捕這名犯案的男子，全案正在偵辦中。
綜合中媒報導，女嬰的王姓母親指出，事發當天，一名在市場賣蛋的並常來家裡作客的50多歲男子把女兒抱出去玩耍，她也不以為意。40分鐘後男子把女兒抱回來時，母親發現女兒雖然手中拿著糖果，但眼神呆滯，樣子非常奇怪，之後幫女兒換衣服時，只要不小心碰到下體部位，女兒就會露出不愉快的表情，打開尿布後發現，尿布裡面竟然全是血，甚至都已滲透進去，褲子也沾有血跡，讓她嚇的趕緊把女兒帶去醫院治療。
醫生診斷後指出：「女嬰的陰道後壁和會陰體的撕裂傷非常嚴重，需要緊急清創縫合」，並認定這是「人為造成」，提醒家屬要趕緊報警。
據瞭解，女嬰母親報案後，當地公安局已逮捕這名可惡的嫌犯，目前案件也正在進一步調查中。
☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆
16個月大女嬰遭50歲變態男性侵，女嬰母親淚訴，尿布全是血。（圖擷自《新浪網》）
女嬰的衣物都沾到血，醫生也判定是遭到性侵。（圖擷自《新浪網》）
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
- 備戰狀態！日媒：中國在朝鮮邊界部署10萬兵力
- 極為罕見！美全體參議員將赴白宮 聽取北韓簡報
- 擁500萬核彈青年？ 北韓嗆：會把地球炸成碎片
- 川普新人事 福斯女主播任國務院發言人
- 北韓核危機急升 美不改強硬態勢
網友回應
熱門新聞
- MLB Live》光芒3：6輸球 胡智為大聯盟初登板
- 當年擠破頭也進不去... 台南這間私中決定退場
- 台中一中潘宥廷 體育健將進台大醫科
- 網路票選舊屋改造獎 嘉縣3棟入列
- 破盤價奏效 地上權案開胡
- 全中運》王晨宇光頭神威 連6年「跆」金
- MLB》胡智為上大聯盟 美媒分析未來潛能
- 《東亞青運在台中》14項賽事場館 彰投也納入
- 曾是高中明星四分衛 羅力選擇棒球無悔
- MLB》初登板狂飆152公里 胡智為9球1局無失分
- 現役最長壽洋將 羅力︰想在台退休
- 草屯富林路拓寬 10戶抗議拆屋
- 敲「羅」第一高手 周董：三振也不少
- 北市》政策又變 聯開公宅擬轉租為賣
- 自由開講》台大校長誰與爭鋒？
- 雲縣停徵水井規費 估減收3.3億
- 校門口強迫推銷 學童受驚嚇
- 推專家證人制 改善審判體系
- 《玩命8》全球狂吸270億 監製曝完結篇是...
- 反年改群眾施暴 鄭文燦肋骨斷2根
- 鋒面、冷空氣陸續報到！吳德榮：週末北部下探15度
- 威剛首季獲利逾去年全年一半 每股盈餘3.62元
- 4/25 各報重點新聞一覽
- 聯開公宅出租率難突破 北市擬「轉租為售」
- 群聯新推3D NAND記憶卡控制晶片
- CAS蛋品檢驗 將納入戴奧辛
- Lulu卵巢大囊腫 生日動手術
- 川普執行稅改遙遙無期 企業選擇抱現金 多過增加支出
- 《自由廣場》《金恒煒專欄》揭示民視經營權之爭的幕後
- 女星刪光老公貼文 第一狗仔驚爆：可能出事了
- 紙風車368鄉鎮市區兒童藝術工程
- 《自由廣場》聚焦檢察官定位 可能失焦
- 新台灣之子沒補習 上台大電機材料雙榜
- 洗腎患者 猛吃番茄險喪命
- 〈還好有你〉婚後住娘家 老公不在意
- 大尺寸4K面板出貨逆增 友達亮眼
- 搶救柯旗化故居 立委劉世芳挺身而出
- NBA》勾手爆衝突 公鹿暴龍中鋒互推（影音）
- 瑤瑤差點不當「通靈少女」！被爆因...曾拒演
- 台鐵花蓮站改建 8月完工無望
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：16個月大女嬰遭50多歲變態男性侵 打開尿布全是血…
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分