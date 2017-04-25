16個月大女嬰遭50多歲變態男性侵 打開尿布全是血…

中國一名16個月大女嬰被性侵，讓女嬰母親崩潰痛哭。（圖擷自《網易新聞》）

2017-04-25 10:12

〔即時新聞／綜合報導〕人神共憤！中國浙江省寧波市日前發生一起令人髮指的性侵案件，一名年僅16個月大的女嬰，慘遭一名50多歲的中年男子性侵，導致女嬰下體陰道後壁和會陰體出現嚴重撕裂傷。目前警方已逮捕這名犯案的男子，全案正在偵辦中。

綜合中媒報導，女嬰的王姓母親指出，事發當天，一名在市場賣蛋的並常來家裡作客的50多歲男子把女兒抱出去玩耍，她也不以為意。40分鐘後男子把女兒抱回來時，母親發現女兒雖然手中拿著糖果，但眼神呆滯，樣子非常奇怪，之後幫女兒換衣服時，只要不小心碰到下體部位，女兒就會露出不愉快的表情，打開尿布後發現，尿布裡面竟然全是血，甚至都已滲透進去，褲子也沾有血跡，讓她嚇的趕緊把女兒帶去醫院治療。

醫生診斷後指出：「女嬰的陰道後壁和會陰體的撕裂傷非常嚴重，需要緊急清創縫合」，並認定這是「人為造成」，提醒家屬要趕緊報警。

據瞭解，女嬰母親報案後，當地公安局已逮捕這名可惡的嫌犯，目前案件也正在進一步調查中。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

16個月大女嬰遭50歲變態男性侵，女嬰母親淚訴，尿布全是血。（圖擷自《新浪網》）