網路直播夜探「鬼屋」拚點閱 他的後果是…

2017-04-25 09:16

〔即時新聞／綜合報導〕網路直播拚收視率，業者各出奇招，據報導，中國桂林一位蔣姓人士趕上熱潮，想出奇招，就是夜探荒野中的「鬼屋」，在直播過程中，有網友點「讚」，他就加碼，自己扮鬼點蠟燭，接受鬼族申冤…沒想到，鬼沒來，卻引來警察，遭到警方拘留。

綜合媒體報導，蔣某跟他的2名同伴找到桂林象山區無人居住的老舊民房，在凌晨2點多的時候，對著攝影機介紹將進入「鬼屋」，隨著攝影機進入，就開始找尋靈異現象，還用錘子砸開門鎖闖入房內，蔣某指著一個白色罐子指那裡面裝的是骨頭。

要加重氣氛，蔣某還點蠟燭口中念念有辭，指他後面有鏡子，鬼族若冤屈，可以現身在鏡子裡，他會代伸冤…。

這個直播時間約是2個多小時，但卻引來警方的注意，最後因觸犯侵入民宅及滋事等，遭到警方拘留。

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