| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
MLB Live》金鶯2轟扳平光芒 胡智為牛棚待命
 首頁 > 國際

電腦玩到半夜被關掉 18歲少年狂砍阿公房門31刀

2017-04-25  07:59

〔即時新聞／綜合報導〕18歲少年沈迷電腦，經常玩到半夜，甚至一整夜不睡，日前他又玩到凌晨不睡覺，他阿公受不了，直接拔掉電源，關掉他的電腦，他竟拿菜刀狂砍阿公房門31刀，把房門砍出一個大洞，嚇壞老人家。

《澎湃新聞》報導，這起少年狂砍阿公房門事件發生在中國南京市，陳姓少年正拿菜刀砍著房門，陳姓阿公躲在自己的臥室打電話報警，向警方求救，還好警察來的很快，一舉制住陳姓少年，才短短數分鐘，他已經砍了31刀。

廣告
  • 示意圖。（資料照，記者謝介裕攝）

    示意圖。（資料照，記者謝介裕攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 砍人 菜刀 電腦
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧蔥爆胡椒蝦
好清爽✧鹹蛋炒苦瓜
吃甜甜✧桂花綠豆糕
保留肉汁靠這步驟！
轉寄

標題：電腦玩到半夜被關掉 18歲少年狂砍阿公房門31刀


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月25日‧星期二‧丁酉年三月廿九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.