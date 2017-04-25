電腦玩到半夜被關掉 18歲少年狂砍阿公房門31刀
2017-04-25 07:59
〔即時新聞／綜合報導〕18歲少年沈迷電腦，經常玩到半夜，甚至一整夜不睡，日前他又玩到凌晨不睡覺，他阿公受不了，直接拔掉電源，關掉他的電腦，他竟拿菜刀狂砍阿公房門31刀，把房門砍出一個大洞，嚇壞老人家。
《澎湃新聞》報導，這起少年狂砍阿公房門事件發生在中國南京市，陳姓少年正拿菜刀砍著房門，陳姓阿公躲在自己的臥室打電話報警，向警方求救，還好警察來的很快，一舉制住陳姓少年，才短短數分鐘，他已經砍了31刀。
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