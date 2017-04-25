川普將大減公司稅至15％ 預料國庫減收60兆元
2017-04-25 08:03
有外媒報導指出，美國總統川普想將公司稅從原本的35%大減至15%，若計畫成真，國庫將在10年內減少約2兆美元的稅收。（路透）
〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普在去年競選時多次承諾，將大幅調降公司稅（Corporate Rate）。有外媒報導指出，一名消息人士透露，近日白宮幕僚起草稅務改革方案時，川普要求在不增加國債的前提下，將公司稅從原本的35％大減至15％。
據《華爾街日報》報導，川普於上週在白宮橢圓辦公室舉行會議，下令白宮幕僚在起草稅務改革方案中，要求在不增加國債的前提下把公司稅減少至15％。且消息人士還透露，川普當時對他的團隊喊話說「完成任務」（get it done）。
根據美國國會稅務聯席委員會的數據顯示，每減少1個百分點的公司稅，美國國庫在10年內就會減少1000億美元（約台幣3兆元）的稅收，如果川普大減公司稅的計畫成真，美國國庫將會在10年內減少約2兆美元（約台幣60兆元）的稅收。
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