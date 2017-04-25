抄襲台灣相聲作品 中國節目稱只是「借鑑」

黃逸豪演出自己創作的作品。（圖取自YouTube）

2017-04-25 07:19

〔即時新聞／綜合報導〕台灣相聲演員黃逸豪向媒體指出，自己的相聲作品遭到中國北京電視台抄襲，聯絡對方後，對方卻說只是「借鑑」，更不小心透露其他作品也牽涉「借鑑」。

《蘋果日報》報導，黃逸豪原定在去年底，以2013年創作之「公主病了沒」參加「北京喜劇幽默大賽」，並提交劇本，後來因檔期因素取消參賽。沒想到北京電視台卻將黃的劇本交給中國相聲演員郭陽、郭亮改編成「不能說的秘密」，並將他們標註為作者。

報導指出，黃逸豪受訪表示，郭姓兄弟有提醒電視台要通知原作者，但電視台並無告知黃逸豪。後來北京台王姓編導承認「借鑑」並道歉，卻不小心透露郭姓兄弟另一作品也牽涉「借鑑」。

報導表示，北京台向黃提出解決方案包括標註黃為作者、依編劇費用補償，黃認為是抄襲須賠償，但否決北京台方案後，北京台就完全不理會。