| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
宜蘭礁溪發生有感地震 芮氏規模3.5
 首頁 > 國際

智利發生規模7.1淺層強震 首都震撼

南美洲國家智利發生規模7.1強震。（圖擷取自USGS）

2017-04-25  06:53

〔即時新聞／綜合報導〕根據美國地質調查局（USGS）資料，南美洲國家智利當地時間週一晚間6點半（台灣時間週二清晨5點半）發生強震，芮氏規模達7.1，震央位於西海岸，首都聖地亞哥附近，深度僅約10公里，當局一度緊急撤離沿岸居民，防範可能引發的海嘯。

綜合外媒報導，智利當局緊急評估，沒有明顯的重大損失。智利海軍和太平洋海嘯預警中心表示，地震預計不會造成海嘯。而在同一地點，記錄到兩次規模5.0和5.4次餘震，首都聖地亞哥也可以感受到。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 地震 智利
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧蔥爆胡椒蝦
好清爽✧鹹蛋炒苦瓜
吃甜甜✧桂花綠豆糕
保留肉汁靠這步驟！
轉寄

標題：智利發生規模7.1淺層強震 首都震撼


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月25日‧星期二‧丁酉年三月廿九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.