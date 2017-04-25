智利發生規模7.1淺層強震 首都震撼
2017-04-25 06:53
南美洲國家智利發生規模7.1強震。（圖擷取自USGS）
〔即時新聞／綜合報導〕根據美國地質調查局（USGS）資料，南美洲國家智利當地時間週一晚間6點半（台灣時間週二清晨5點半）發生強震，芮氏規模達7.1，震央位於西海岸，首都聖地亞哥附近，深度僅約10公里，當局一度緊急撤離沿岸居民，防範可能引發的海嘯。
綜合外媒報導，智利當局緊急評估，沒有明顯的重大損失。智利海軍和太平洋海嘯預警中心表示，地震預計不會造成海嘯。而在同一地點，記錄到兩次規模5.0和5.4次餘震，首都聖地亞哥也可以感受到。
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