談北韓危機 川普與梅克爾通電話

2017-04-25 03:00

〔中央社〕美國白宮說，川普總統今天與德國總理梅克爾通電話，商討了北韓所構成「迫切的安全挑戰」。

白宮發表聲明說，兩名領導人並商討了敘利亞和葉門問題，以及和平化解烏克蘭衝突的必要性。

川普昨天也透過電話和中國大陸國家主席習近平磋商北韓問題，白宮表示，當時「兩位領導人再次確認，北韓飛彈與核武研發計畫構成了迫切威脅；並承諾加強彼此協調，以實現朝鮮半島非核化」。