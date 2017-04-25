民調：馬克宏和雷朋決選票數60%─40%
2017-04-25 01:44
〔中央社〕法國伊佛普研究所─菲杜奇（Ifop Fiducial）民調顯示，在總統選舉第2輪投票時，中間派候選人馬克宏（Emmanuel Macron）將以60%─40%票數，擊敗極右派對手瑪琳．雷朋（MarineLe Pen）。
這項民調是在23日晚上9時到24日進行。
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