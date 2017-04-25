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法最後計票：馬克宏24.01% 雷朋21.30%

2017-04-25  01:28

〔中央社〕今天公布的法國總統選舉第1輪投票最後開票結果顯示，親歐盟的中間派候選人馬克宏（Emmanuel Macron）得票最高，為24.01%；極右派候選人瑪琳．雷朋（Marine Le Pen）居次，為21.30%。

這個最終開票結果與稍早公布的結果，只有些微變動。馬克宏和雷朋獲得進入5月7日第2輪選舉的資格。

醜聞纏身的保守派候選人費雍（Francois Fillon）第三，得票率20.01%；共產黨支持的梅蘭雄（Jean─Luc Melenchon）第四，得票19.58%。

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