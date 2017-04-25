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陸加強警戒 傳對中朝邊界部署10萬兵力

2017-04-25  00:30

〔中央社〕讀賣新聞報導，外傳北韓可能會配合25日的人民軍建軍紀念日，強行發射彈道飛彈或進行第6次核試之際，中國軍方為因應朝鮮半島局勢可能生變，似乎正升高中朝邊界的警戒層級。

讀賣今天發自北京的報導說，根據中國軍方等不同相關消息人士，中國軍隊於4月中旬起進入2級戰備態勢，此警戒層級僅次於臨戰態勢。此外，也有北京當局對中朝國境地帶部署10萬兵力的情報。

報導說，根據中國大陸國防部2013年發表的白皮書，2級戰備態勢是3階段戰備態勢中的第2高層級。於判斷對本國的直接軍事威脅達到一定程度之際，著手武器和裝備等準備、官兵禁止外出以及強化值勤態勢等。

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2017年4月25日‧星期二‧丁酉年三月廿九日
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