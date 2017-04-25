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不尋常 白宮邀全體參議員簡報北韓情勢

2017-04-25  00:14

〔中央社〕美國國會參議院高層助理今天表示，川普政府高級官員將在白宮舉行罕見的簡報會，對參院全體議員說明北韓情勢。在朝鮮半島緊張情勢升高之際，這項非比尋常的安排引發關注。

路透社報導，這些助理說，全部100位參議員都獲邀前往白宮，聽取由國務卿提勒森（Rex Tillerson）、國防部長馬提斯（Jim Mattis）、國家情報總監柯茨（Dan Coats）和美軍參謀首長聯席會議主席鄧福德將軍（Joseph Dunford）等官員所作簡報。

這場簡報會定於下午3時（台灣時間25日凌晨3時）舉行。

行政部門高層官員經常前往國會山莊，與國會議員討論外交政策和國安事務，但把參院100位議員全請到白宮接受簡報，而且是由前述四位高級官員簡報，則非比尋常。

美國官員對北韓的核子試爆與飛彈試射表示日增憂慮，北韓揚言攻擊美國和亞洲盟邦更使情勢雪上加霜。

國會眾議院助理表示，他們也在和白宮協調，準備讓眾議員接受類似簡報。

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標題：不尋常 白宮邀全體參議員簡報北韓情勢


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