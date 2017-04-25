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法國主流圍堵「女版川普」 歐蘭德籲投馬克宏

2017-04-25  00:06

〔編譯陳正健／綜合報導〕法國「女版川普」極右派總統選候人勒班23日於第一輪投票出線，重挫左、右兩派的主流菁英。為此，法國現任總統歐蘭德24日提出呼籲，希望選民在第二輪投票中投給中間偏左的馬克宏。

法國23日舉行總統大選首輪投票，政壇新星馬克宏與極右「民族陣線」勒班雙雙出線，反觀法國政壇傳統左右勢力－中間偏右費雍和極左派梅朗雄則一同遭到淘汰。

為防堵極右勢力，法國政壇出現不分黨派的大團結。歐蘭德為馬克宏背書說：「（馬克宏）將讓所有的法國人聯合，在這最不穩定的時刻支撐法國歷史。」

另外，歐蘭德也強調，投給馬克宏將象徵國家團結，接受法國在世界的地位，以及在歐盟的角色。投給勒班將是一種「風險」。

此前，落敗的費雍也向宣佈他會支持馬克宏。他表示：「我保證，極端主義只會帶來不幸福，造成法國分裂。」

費雍還批評勒班的極右路線，抨擊其政黨「民族陣線」乃「暴力」和「不容忍」。他強調，投票反對勒班是唯一選擇。

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  • 法國現任總統歐蘭德24日提出呼籲，希望選民在第二輪投票中投給中間偏左的馬克宏。（法新社）

    法國現任總統歐蘭德24日提出呼籲，希望選民在第二輪投票中投給中間偏左的馬克宏。（法新社）

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