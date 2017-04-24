阻止勒班當選 法總統歐蘭德為叛將馬克宏背書

法國總統歐蘭德今天表示，為馬克宏背書，呼籲選民投給馬克宏。左為歐蘭德，右為馬克宏。（法新社）

2017-04-24 23:42

〔即時新聞／綜合報導〕法國總統大選第一輪投票結果出爐，由中間派候選人馬克宏脫穎而出，與極右派候選人勒班角逐第二輪投票，法國傳統兩大黨在這次選舉中慘敗。法國總統歐蘭德今天表示，自己為馬可宏背書，呼籲選民投給馬克宏。

綜合外媒報導，歐蘭德在電視演說中表示，如果反歐盟的勒班當選，法國將有脫離歐盟以及被孤立的危險。「有鑑於此，我將投票給馬克宏。」

馬克宏自2007年認識歐蘭德後，就深受賞識。歐蘭德就任總統，任命馬克宏為艾里賽宮副秘書長，時隔兩年再任命他為經濟部長，但馬克宏任內提出的經濟改革政策未被政府採納，隨後他又出來自立門戶。法國媒體比喻他們的關係，有如古羅馬的凱撒和布魯杜斯（Marcus Junius Brutus），起初情同父子，後來馬克宏在這次的大選中「背叛」了歐蘭德，擊敗了他所屬的政黨。