阻止勒班當選 法總統歐蘭德為叛將馬克宏背書
2017-04-24 23:42
法國總統歐蘭德今天表示，為馬克宏背書，呼籲選民投給馬克宏。左為歐蘭德，右為馬克宏。（法新社）
〔即時新聞／綜合報導〕法國總統大選第一輪投票結果出爐，由中間派候選人馬克宏脫穎而出，與極右派候選人勒班角逐第二輪投票，法國傳統兩大黨在這次選舉中慘敗。法國總統歐蘭德今天表示，自己為馬可宏背書，呼籲選民投給馬克宏。
綜合外媒報導，歐蘭德在電視演說中表示，如果反歐盟的勒班當選，法國將有脫離歐盟以及被孤立的危險。「有鑑於此，我將投票給馬克宏。」
馬克宏自2007年認識歐蘭德後，就深受賞識。歐蘭德就任總統，任命馬克宏為艾里賽宮副秘書長，時隔兩年再任命他為經濟部長，但馬克宏任內提出的經濟改革政策未被政府採納，隨後他又出來自立門戶。法國媒體比喻他們的關係，有如古羅馬的凱撒和布魯杜斯（Marcus Junius Brutus），起初情同父子，後來馬克宏在這次的大選中「背叛」了歐蘭德，擊敗了他所屬的政黨。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
國際‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 新聞幕後》一天花三萬
- 自由談》反年金改革，暴力上綱，露下限！
- 謝長廷開球 西武台灣日橫掃火腿
- 自由共和國》李政諭／公股行庫可以在都更扮演更重要的角色
- 幫哥哥完成心願 孫易磊投打二刀流
- Women Run Taipei》上班粉領族衝第1 陳瑋琳大驚奇
- 書劍集》玩命關頭的轉機
- 〈謠言終結站〉58度冰高粱酒 沒有抗癌效果
- 中油大林廠工安意外1死2傷 現場勒令停工
- 民雄松田崗休閒農場 5月熄燈擬轉型
- 職業工會會員健保費 7月調漲
- 女高中生不聽勸 零用錢險遭騙光光
- 通過特種地形跳傘 女鐵漢不讓鬚眉
- 陳子玄軟喉症寶寶休克 半夜嘴唇發黑缺氧
- 法國土魯斯管弦樂團訪台 屏東演藝廳天籟飄揚
- 〈隱形冠軍MIT〉彩繪筆 揚名世足賽 蘇澳蜡藝根留台灣
- 惡臭鄰里20年 檢警半夜追查豬大便
- 小檔案／亞太2號 啟用16年6度斷訊
- 第7座銀棒獎 快遞給歐提茲
- 女團見BIGBANG猛開腿 三點不露都OK
- 潘孟安請國民黨員代理市長 選戰佈局意味濃厚
- 傑森史塔森6月當爸 史特龍搶做保母
- 中國大師賽》花半小時就攻頂 「雙麟配」首冠
- 家家自糗肚子大 不是大肚子
- 自由廣場》他們更不希望你認識的日本人....
- 卓洪結婚登記超低調 赴北屯戶政所抽號碼牌等候
- 搶加碼台紙？ 台紙總座申讓1萬6千張京城銀股票
- 拒交代勞軍捐流向 立委籲撤換婦聯會負責人
- 嚴爵29歲新出發 勇跨戲劇第一步
- 精障男帶著玩具跑出家門 暖警助其返家
- 〈50 Plus〉年金和慌心世代
- MLB》鎖定胡智為處女秀 Fox明天將播光芒賽事
- 莫健抵台 帶來川習會一手訊息
- 8年27億 重現左營舊城、哈瑪星新濱町歷史現場
- 彩券頭獎故事 這5人知真假
- 德安漏氣 再爆飛安事件
- 曾唱紅畢業歌《夢想藍圖》「黑鮮肉」竟想學麥可漂白
- 警車巡邏還好 追車就GG了
- 長官不挺！民眾投訴被逼道歉 消防員怒辭
- 戲曲公園身障斜坡 機車搶道
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：阻止勒班當選 法總統歐蘭德為叛將馬克宏背書
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分