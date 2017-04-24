川習通話 川普重批北韓好戰又破壞穩定
2017-04-24 22:48
〔編譯周柏憲／綜合報導〕因北韓緊張情勢升高，美、中元首川普與習近平在「川習會」後已通話2次。白宮表示，川普昨日與習近平通電時批評，北韓「持續好戰」、「破壞穩定」。
路透、彭博報導，白宮今日的聲明表示，川普和習近平同意北韓的導彈與核計畫造成威脅，兩國要「加強合作」，讓朝鮮半島無核化。
白宮說，「川普總統批評北韓持續好戰，也強調平壤的行動造成朝鮮半島的動盪。」
北韓官媒朝中社批評中國「按別人的節奏跳舞」，中國官媒環球時報回應，不管朝中社刊多少文章、不管北韓有哪些動作，北京的立場不會改變。
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
國際‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 新聞幕後》一天花三萬
- 自由談》反年金改革，暴力上綱，露下限！
- 謝長廷開球 西武台灣日橫掃火腿
- 自由共和國》李政諭／公股行庫可以在都更扮演更重要的角色
- 幫哥哥完成心願 孫易磊投打二刀流
- Women Run Taipei》上班粉領族衝第1 陳瑋琳大驚奇
- 書劍集》玩命關頭的轉機
- 〈謠言終結站〉58度冰高粱酒 沒有抗癌效果
- 中油大林廠工安意外1死2傷 現場勒令停工
- 民雄松田崗休閒農場 5月熄燈擬轉型
- 職業工會會員健保費 7月調漲
- 女高中生不聽勸 零用錢險遭騙光光
- 通過特種地形跳傘 女鐵漢不讓鬚眉
- 陳子玄軟喉症寶寶休克 半夜嘴唇發黑缺氧
- 法國土魯斯管弦樂團訪台 屏東演藝廳天籟飄揚
- 〈隱形冠軍MIT〉彩繪筆 揚名世足賽 蘇澳蜡藝根留台灣
- 惡臭鄰里20年 檢警半夜追查豬大便
- 小檔案／亞太2號 啟用16年6度斷訊
- 第7座銀棒獎 快遞給歐提茲
- 女團見BIGBANG猛開腿 三點不露都OK
- 潘孟安請國民黨員代理市長 選戰佈局意味濃厚
- 傑森史塔森6月當爸 史特龍搶做保母
- 中國大師賽》花半小時就攻頂 「雙麟配」首冠
- 家家自糗肚子大 不是大肚子
- 自由廣場》他們更不希望你認識的日本人....
- 卓洪結婚登記超低調 赴北屯戶政所抽號碼牌等候
- 搶加碼台紙？ 台紙總座申讓1萬6千張京城銀股票
- 拒交代勞軍捐流向 立委籲撤換婦聯會負責人
- 嚴爵29歲新出發 勇跨戲劇第一步
- 精障男帶著玩具跑出家門 暖警助其返家
- 〈50 Plus〉年金和慌心世代
- MLB》鎖定胡智為處女秀 Fox明天將播光芒賽事
- 莫健抵台 帶來川習會一手訊息
- 8年27億 重現左營舊城、哈瑪星新濱町歷史現場
- 彩券頭獎故事 這5人知真假
- 德安漏氣 再爆飛安事件
- 曾唱紅畢業歌《夢想藍圖》「黑鮮肉」竟想學麥可漂白
- 警車巡邏還好 追車就GG了
- 長官不挺！民眾投訴被逼道歉 消防員怒辭
- 戲曲公園身障斜坡 機車搶道
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：川習通話 川普重批北韓好戰又破壞穩定
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分