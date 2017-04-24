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川習通話 川普重批北韓好戰又破壞穩定

2017-04-24  22:48

〔編譯周柏憲／綜合報導〕因北韓緊張情勢升高，美、中元首川普與習近平在「川習會」後已通話2次。白宮表示，川普昨日與習近平通電時批評，北韓「持續好戰」、「破壞穩定」。

路透、彭博報導，白宮今日的聲明表示，川普和習近平同意北韓的導彈與核計畫造成威脅，兩國要「加強合作」，讓朝鮮半島無核化。

白宮說，「川普總統批評北韓持續好戰，也強調平壤的行動造成朝鮮半島的動盪。」

北韓官媒朝中社批評中國「按別人的節奏跳舞」，中國官媒環球時報回應，不管朝中社刊多少文章、不管北韓有哪些動作，北京的立場不會改變。

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  • 因北韓緊張情勢升高，川普（右）與習近平（左）在川習會後通話2次。（路透）

    因北韓緊張情勢升高，川普（右）與習近平（左）在川習會後通話2次。（路透）

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