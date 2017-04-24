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荷蘭非營利組織靠港墨西哥 協助婦女「人道墮胎」

荷蘭「墮胎船」日前已駛進墨西哥西海岸的國際水域，提供墨西哥貧困婦女免費安全的墮胎服務。（歐新社）

2017-04-24  23:46

〔即時新聞／綜合報導〕荷蘭非營利組織「海上婦女（Women on Waves）」的「墮胎船」日前已駛進墨西哥西海岸的國際水域，雖該營利組織常常在墮胎違法的國家游走法律邊界，但仍致力於提供婦女懷孕9週前都能享有免費安全且合法的墮胎服務。

綜合外媒報導，據世界衛生組織（WHO）統計，每年約有4萬7000名婦女死於墮胎，佔全世界孕婦死亡人數的13%。墨西哥首都墨西哥城雖從2007年開始批准懷孕12週前，媽媽都能自主決定是否終止妊娠，但貧窮的鄉村婦女根本沒錢到首都墮胎，因此仍有不少婦女根本無法獲得妥善的資源，特別是在茲卡病毒疫情在拉丁美洲爆發後，婦女生下畸形兒的比率日益增加。

今年2月23日「墮胎船」抵達瓜地馬拉提供免費墮胎服務時，因引發爭議遭到軍隊驅趕，因此未能提供墮胎服務，但船隊仍堅持游走多國，讓沒有錢、害怕觸法的婦女能安心進行免費墮胎並進行避孕服務，但並不包含墮胎手術，目前墮胎船已到過愛爾蘭、摩洛哥、波蘭、葡萄牙及西班牙。

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相關關鍵字： Women on Waves 人道墮胎 墨西哥 墮胎船 拉丁美洲 荷蘭 非營利組織
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