孟克《吶喊》的詭譎雲朵 科學家稱為自然現象
2017-04-24 21:41
科學家指出，孟克名畫《吶喊》裡詭譎迷幻的橘紅雲朵，其實是「珠母雲」，並非火山爆發產生的火山塵。（圖擷取自推特）
〔編譯周柏憲／綜合報導〕挪威畫家孟克（Edvard Munch）的1893年名作《吶喊》舉世聞名，畫作裡詭譎迷幻的橘紅雲朵被認為是火山爆發的粉塵，也被解釋成精神痛苦的隱喻。歐洲學者以科學角度提出假設，認為那是高空寒冷帶形成的稀有雲。
法新社報導，一份發表於維也納歐洲地球科學會（EGU）會議的新研究指出，《吶喊》的雲朵其實是高掛奧斯陸上空的「珠母雲」（mother-of-pearl clouds）。
這位來自奧斯陸大學的研究人員穆理（Helene Muri）表示，火山爆發不能解釋畫作裡雲朵為何呈現波浪狀。此外，火山爆發產生的顯著日落景觀通常會持續數年，但就如孟克在日記裡記錄的創作靈感──「突然間，天空變得血紅」，這種現象只存在一瞬間。
珠母雲又稱「貝母雲」（Nacreous cloud），在相當低溫的大氣裡形成，分布在高度20-30公里的特定範圍，冬季時在高緯度地區現蹤，形成的條件相當稀有。珠母雲的雲層薄，白天時不易察覺，日出或日落時較明顯。
穆理說，珠母雲是否曾在19世紀末現蹤奧斯陸尚不可知，但是有科學家紀錄到珠母雲的現象；2014年，挪威東南部也發現珠母雲，與《吶喊》裡的雲朵極為相似，因此促成這份最新研究。
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
- 疑似車震釀死亡車禍 目擊者：當時他們正性高潮
- 海上槍戰直擊！貨輪保鑣掃射索馬利亞海盜
- 法總統大選 社會黨、保守派選將籲決選挺馬克宏
- 川普打破慣例 就職百日改辦群眾集會
- 卡爾文森號動向搞昏全球 源自美軍烏龍操作
網友回應
熱門新聞
- 藍營領軍反年改... 網友一張圖收錄「幹話大全」！
- 遭反年改群眾攻擊忍痛 鄭文燦今查出肋骨斷2根
- 桃市戴奧辛蛋 全數完成回收
- 台股人氣超清淡 成交量今年最低
- 便道淹沒 南橫勤和新橋提前開放
- 退撫基金不會破產？ 銓敘部駁斥
- 拍電影集體性騷？小歪自爆被50名臨演抓E奶
- 慣竊潛入台北機廠偷電纜線 被求處10月徒刑
- 女爬賓士車頂 脫衣洗車
- 微熱山丘過去半年 客訴冠軍是「他」
- MLB》被call上大聯盟 胡智為賽前哭了
- 彰市也有大峽谷 一線天新秘境
- Angelababy回歸《跑男》 粉紅色長裙浪漫豋場
- 旗山孔廟祈聰賜慧、金榜題名 首日500人共襄盛舉
- 自由共和國》李政諭／公股行庫可以在都更扮演更重要的角色
- 阿達貼心探病 卻慘遭密友LULU痛毆
- 蛋箱QR CODE不完備？ 李俊璋：不必苛責農委會
- 掃黃線民衝業績？嫖客4年被抓11次
- 周采詩浴衣初體驗 櫻花炸裂約會薛仕凌
- 持槍專搶落單行人 3男都被收押
- 經國號戰機癟氣 輪胎無插釘、裂痕送鑑定
- 退場危機提前曝光 亞太不滿
- 民調遭柱柱姐海放 郝龍斌被酸「職業落選人」
- 大晴天穿雨衣太突兀 毒蟲搶便當店糗遭逮
- 建中九人上台大醫 五冠王：未來想當法官
- 苗縣百年茄苳開花求救？竟被…包圍近窒息
- 女高中生不聽勸 零用錢險遭騙光光
- 推翻黨職併公職結論 黃國昌打臉徐永明：不是念法律的
- 原來小貓不愛喝汽水？喵星人一秒皺眉 反應超爆笑
- 護理師包紮被罵髒話 醫院高層要求鞠躬道歉
- 勤務重流動性高 菜鳥當先鋒
- 邰哥忙「變身」 還想當主審
- 桃園機場、捷運 與大阪關西機場、南海電鐵締結友好關係
- 總統府音樂會 5/28屏東演藝廳登場
- 40歲女腹痛 子宮外孕險喪命
- 中職》獅隊外野手一個失誤 讓林哲瑄撲上三壘（影音）
- 立委卸任後 羅淑蕾今遭北檢傳喚
- 抽驗蔬果9件不合格 四季豆竟含3種農藥
- 為一宗背信案... 廣告鬼才范可欽 今赴北檢作證
- 又是中國貨惹禍 電動機車鋰電池起火釀火災
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：孟克《吶喊》的詭譎雲朵 科學家稱為自然現象
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分