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孟克《吶喊》的詭譎雲朵 科學家稱為自然現象

科學家指出，孟克名畫《吶喊》裡詭譎迷幻的橘紅雲朵，其實是「珠母雲」，並非火山爆發產生的火山塵。（圖擷取自推特）

2017-04-24  21:41

〔編譯周柏憲／綜合報導〕挪威畫家孟克（Edvard Munch）的1893年名作《吶喊》舉世聞名，畫作裡詭譎迷幻的橘紅雲朵被認為是火山爆發的粉塵，也被解釋成精神痛苦的隱喻。歐洲學者以科學角度提出假設，認為那是高空寒冷帶形成的稀有雲。

法新社報導，一份發表於維也納歐洲地球科學會（EGU）會議的新研究指出，《吶喊》的雲朵其實是高掛奧斯陸上空的「珠母雲」（mother-of-pearl clouds）。

這位來自奧斯陸大學的研究人員穆理（Helene Muri）表示，火山爆發不能解釋畫作裡雲朵為何呈現波浪狀。此外，火山爆發產生的顯著日落景觀通常會持續數年，但就如孟克在日記裡記錄的創作靈感──「突然間，天空變得血紅」，這種現象只存在一瞬間。

珠母雲又稱「貝母雲」（Nacreous cloud），在相當低溫的大氣裡形成，分布在高度20-30公里的特定範圍，冬季時在高緯度地區現蹤，形成的條件相當稀有。珠母雲的雲層薄，白天時不易察覺，日出或日落時較明顯。

穆理說，珠母雲是否曾在19世紀末現蹤奧斯陸尚不可知，但是有科學家紀錄到珠母雲的現象；2014年，挪威東南部也發現珠母雲，與《吶喊》裡的雲朵極為相似，因此促成這份最新研究。

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  • 珠母雲外觀與《吶喊》裡的雲朵相似。（圖擷取自推特）

    珠母雲外觀與《吶喊》裡的雲朵相似。（圖擷取自推特）

  • 挪威畫家孟克1893年名作《吶喊》。（圖擷取自推特）

    挪威畫家孟克1893年名作《吶喊》。（圖擷取自推特）

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