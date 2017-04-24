iPhone 8樣品機照片搶先曝光！正面反面都變了...

推特上流出疑似iPhone 8樣品機。（圖擷自推特）

2017-04-24 23:19

〔即時新聞／綜合報導〕每年iPhone發表會都吸引許多人的目光，最近新一代的iPhone 8雖然還沒發表，網路卻已流出樣品機照片。從流出照片可發現，原本手機正面的實體Home鍵遭移除，背面的相機位置也有改變。

綜合報導指出，最近推特上流出一組iPhone 8的樣品機照片，從照片中可見機身前後都是像以前iPhone 4使用玻璃和不銹鋼製作。iPhone 8的螢幕幾乎覆蓋整個機面，過去iPhone系列正面的實體Home鍵遭到移除。而手機背面也有改變，雙鏡頭和閃光燈的設計變成垂直排列。

貼出iPhone 8樣品機照片的網友Benjamin Geskin補充，iPhone 8厚度約會和iPhone 7一樣是7.1mm，但機身的不銹鋼框會塗上太空灰色。

過去有傳言指出，iPhone 8的Touch ID將會設置機背，然而從流出樣品機照片來看，應該是沒有此設計。

iPhone 8正面的實體Home鍵遭移除。（圖擷自推特）