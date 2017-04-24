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運動精神！倫敦馬拉松跑者停下腳步 扶傷者過終點

里斯上前攙扶懷斯，被倫敦人封為英雄。（圖擷自太陽報）

2017-04-24  21:20

〔即時新聞／綜合報導〕英國馬拉松今天舉行，一名參賽者在終點前體力不支，出現失神情況，且雙腳幾乎沒力，另一名選手卻犧牲自己名次，決定停下腳步扶他，許多現場觀眾直說超感動。

綜合英媒報導，29歲的里斯（David Matthew Rees）在終點前攙扶另一名選手懷特（David Wyeth），陪他跑完最後的200公尺，畫面曝光後許多人都表示感動，也有人將里斯封為「英雄」。

懷特表示，她跑到20英里（約32公里）就感到不舒服，眼神也變得越來越黑，最後雙腿完全沒力，隨後聽到里斯在他耳邊鼓勵，才撐完最後的路程。

里斯則說，他一看到懷特身體不舒服的情況，就立刻決定停下腳步，「我不得不幫他，他已跑完26英里，而終點線就在前方！」當時懷特表示「我一定要完成」里斯也告訴他「我們一起完成」。

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  • 許多現場觀眾直說超感動。（圖擷自太陽報）

    許多現場觀眾直說超感動。（圖擷自太陽報）

  • 2人都成功完賽。（圖擷自太陽報）

    2人都成功完賽。（圖擷自太陽報）

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相關關鍵字： 倫敦 跑步 運動家精神 馬拉松
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