法小鎮38％投勒班 鎮長嗆辭職「不為混蛋服務」
2017-04-24 20:36
〔即時新聞／綜合報導〕法國總統大選第一輪投票結束，法國北部阿訥贊（Annezin）鎮的鎮長德洛梅（Daniel Delomez）發現鎮中有38％的選民，投給了極右翼候選人勒班。對此他表示，「我不想為混蛋服務」，並揚言如果勒班真的在第二輪投票中脫穎而出，那麼他會考慮辭職。
綜合外媒報導，阿訥贊鎮（Annezin）在第一輪總統選舉投票中，有38%選民投給勒班，遠勝得票居次的極左派候選人梅朗雄，而鎮長支持中左派社會黨。在接受當地媒體《亞多亞未來報》訪問時表示，「我可能辭職，因為我不想為混蛋服務」。
結果他的嗆辣評論在推特上發酵，短時間內近9千次的轉貼，並激起支持與反對勒班的兩方筆戰，支持勒班者大表不滿，要求他趕快辭職。反勒班的選民，則力挺鎮長。至於鎮長是否真的會辭職，恐怕要等第二輪結果出爐才能見分曉了。
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