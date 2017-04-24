抹除白人至上 紐奧良拆除將軍雕像
2017-04-24 17:32
美利堅同盟國（Confederate States of America）首位知名將領博雷加德（G.T. Beauregard）將被拆除。（圖擷自推特）
〔編譯周柏憲／綜合報導〕美國南部路易斯安那州的第一大港城紐奧良，今（24）日一早拆除4座著名的聯邦雕像。這些雕像被視為代表種族主義與白人至上主義的象徵，紐奧良大動作與之切割。
美聯社報導，紐奧良的工人開始移除第一座紀念雕像，這座雕像是用來紀念試圖推翻美國內戰後黑、白兩個種族的共治政府，另外3座著名的美利堅同盟國總統、將領與將軍的雕像將在幾日後移除。
為了避免雕像支持者鬧場，一輛輛工地卡車在當地時間凌晨1:25執行拆除工作。部分市府官員說，當中部分支持者發出死亡威脅。
紐奧良是非洲裔美國人佔多數的城市，紐奧良市長蘭德魯（Mitch Landrieu）認為，「反映我們身分，還有更好的方式。」
非裔議員佔多數的紐奧良市議會在2015年以6-1的票數通過移除雕像的計畫，但遭逢法律糾紛，未能施行。
支持移除的民眾稱，這些雕像是榮耀紐奧良過去奴隸制度的「冒犯人工品」；反對者表示，這些雕像是這座城市歷史的一部分，應該保護歷史建築。
相關影音請見：
Testy confrontation between pro-monument crowd and black lives matter activists at Jefferson Davis monument. pic.twitter.com/IbIpfflILD— Danny Monteverde （@DCMonteverde） 2017年4月24日
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- MLB》被call上大聯盟 胡智為賽前哭了
- 藍營領軍反年改... 網友一張圖收錄「幹話大全」！
- 邰智源兒94狂 台大電機物理、北醫醫學系全上
- 台中首創船歌讀書會 日月湖百人划船品書香
- 〈愛情黨羽〉尋找 你的愛情遊樂場
- 醫病》多吃高鉀量水果 洗腎者險喪命
- 司改會議》司法院推 終審法院法官精簡及選任
- 〈謠言終結站〉58度冰高粱酒 沒有抗癌效果
- 李易炒功了得 收服老婆六月的嘴
- 微熱山丘過去半年 客訴冠軍是「他」
- 洪慈庸嫁啦！臉書宣布與卓冠廷完成結婚登記
- 北市大樓外牆強制定檢 今年可望上路
- 搶攻綠能大餅 德商與雲縣府簽2000億合作備忘錄
- 婦聯會：成員皆官夫人 比較好募款
- 池上大坡池開挖 鄉公所：要挖除人工島
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Bill to propose CKS hall, statue moves
- 才懊惱熱舞露半球 徐佳瑩加碼開黃腔
- 台灣新日歌謠協會 5月年度公演
- 鄭成功祭典降級 鄭氏宗祠發聲明抗議
- 長官不挺！民眾投訴被逼道歉 消防員怒辭
- 丁噹狠甩譚詠麟 退場超帥
- 陳幸蕙／愛與失落
- 楊泮池確定不續任 台大新校長明年初選出
- 書劍集》玩命關頭的轉機
- 國台交獻馬勒第7號交響曲
- 李季準長女哽咽談慈父：他以家人放心方式離開
- 滅火器聲援巴奈 盼關注原民議題
- 蒙眼下棋1打26 趙奕帆15勝
- 〈台灣囝仔海外成功記〉半路出家的好萊塢動畫師
- 朱立倫選台北市長？ 洪秀柱：會推最適合人選
- 〈國際現場〉流行女裝連鎖店Bebe將關門
- 戲曲公園身障斜坡 機車搶道
- baby純天然?!整型鑑定1年半後 醫生這樣說
- 吳若希幫富男友產女 痛22小時喊值得
- 〈田舍生活〉和式微笑 盡在不言中
- 洪卓戀修成正果 洪家對女婿很滿意
- F-16要射「小牛飛彈」？ 空軍司令部出面澄清
- 莫健抵台 帶來川習會一手訊息
- 原來小貓不愛喝汽水？喵星人一秒皺眉 反應超爆笑
- 告訴你喔 頭獎得主多這樣做
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：抹除白人至上 紐奧良拆除將軍雕像
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分