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抹除白人至上 紐奧良拆除將軍雕像

美利堅同盟國（Confederate States of America）首位知名將領博雷加德（G.T. Beauregard）將被拆除。（圖擷自推特）

2017-04-24  17:32

〔編譯周柏憲／綜合報導〕美國南部路易斯安那州的第一大港城紐奧良，今（24）日一早拆除4座著名的聯邦雕像。這些雕像被視為代表種族主義與白人至上主義的象徵，紐奧良大動作與之切割。

美聯社報導，紐奧良的工人開始移除第一座紀念雕像，這座雕像是用來紀念試圖推翻美國內戰後黑、白兩個種族的共治政府，另外3座著名的美利堅同盟國總統、將領與將軍的雕像將在幾日後移除。

為了避免雕像支持者鬧場，一輛輛工地卡車在當地時間凌晨1:25執行拆除工作。部分市府官員說，當中部分支持者發出死亡威脅。

紐奧良是非洲裔美國人佔多數的城市，紐奧良市長蘭德魯（Mitch Landrieu）認為，「反映我們身分，還有更好的方式。」

非裔議員佔多數的紐奧良市議會在2015年以6-1的票數通過移除雕像的計畫，但遭逢法律糾紛，未能施行。

支持移除的民眾稱，這些雕像是榮耀紐奧良過去奴隸制度的「冒犯人工品」；反對者表示，這些雕像是這座城市歷史的一部分，應該保護歷史建築。

相關影音請見：

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  • 雕像的支持者與「黑人的命也是命」的維權人士在美利堅同盟國總統戴維斯（Jefferson Davis）雕像前發生口角。（圖擷自推特）

    雕像的支持者與「黑人的命也是命」的維權人士在美利堅同盟國總統戴維斯（Jefferson Davis）雕像前發生口角。（圖擷自推特）

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