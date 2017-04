抹除白人至上 紐奧良拆除將軍雕像

美利堅同盟國(Confederate States of America)首位知名將領博雷加德(G.T. Beauregard)將被拆除。(圖擷自推特)

2017-04-24 17:32

〔編譯周柏憲/綜合報導〕美國南部路易斯安那州的第一大港城紐奧良,今(24)日一早拆除4座著名的聯邦雕像。這些雕像被視為代表種族主義與白人至上主義的象徵,紐奧良大動作與之切割。

美聯社報導,紐奧良的工人開始移除第一座紀念雕像,這座雕像是用來紀念試圖推翻美國內戰後黑、白兩個種族的共治政府,另外3座著名的美利堅同盟國總統、將領與將軍的雕像將在幾日後移除。

為了避免雕像支持者鬧場,一輛輛工地卡車在當地時間凌晨1:25執行拆除工作。部分市府官員說,當中部分支持者發出死亡威脅。

紐奧良是非洲裔美國人佔多數的城市,紐奧良市長蘭德魯(Mitch Landrieu)認為,「反映我們身分,還有更好的方式。」

非裔議員佔多數的紐奧良市議會在2015年以6-1的票數通過移除雕像的計畫,但遭逢法律糾紛,未能施行。

支持移除的民眾稱,這些雕像是榮耀紐奧良過去奴隸制度的「冒犯人工品」;反對者表示,這些雕像是這座城市歷史的一部分,應該保護歷史建築。

Testy confrontation between pro-monument crowd and black lives matter activists at Jefferson Davis monument. pic.twitter.com/IbIpfflILD