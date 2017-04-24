印度百歲阿婆跑百米 勇奪人生第17金！

2017-04-24 17:52

〔即時新聞／綜合報導〕印度1名101歲的人瑞柯爾（Man Kaur），今於紐西蘭奧克蘭世界運動能手大會（World Masters Games）上，以1分14秒拿下100公尺短跑冠軍！

綜合媒體報導，柯爾的秒數，雖比牙買加短跑天王「閃電」波特（Usain Bolt）於2009年創下的世界紀錄，多了64.42秒，但仍開心地手舞足蹈，因為這是她人生中的第17面金牌。

柯爾表示，「我非常開心，並樂在其中。我不會放棄，我會一直跑下去，」。據了解，柯爾只要跑完全程就心滿意足了，沒有想要跟時間賽跑的意思，因為人瑞組的參賽者，只有她1個，但紐西蘭媒體對於她的表現，仍嘖嘖稱奇，紛紛叫她「奇蹟」（Chandigarh）。

大會執行長武藤（Jennah Wootten）說，主辦單位很榮幸能舉辦這般激勵人心的比賽，「柯爾的拚勁，百分之百體現出『全民運動』的精神，能有她的參與，真的非常高興」。

柯爾抵達終點線前的影片連結：

Amazing 101 year old completing the 100m @WMG2017 #WMG2017 pic.twitter.com/wUEcPHThv0 — Wɐʎuǝ Qnǝpןǝʎ （@UUJQ） 2017年4月23日