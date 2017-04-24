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澳男開心浮潛 直接游進鱷魚嘴裡

澳洲昆士蘭觀光勝地蜥蜴島（Lizard Island），一名男子在浮潛時直接游進鱷魚嘴裡。（法新社）

2017-04-24  17:18

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲昆士蘭一名男子昨日下午在觀光景點蜥蜴島（Lizard Island）開心浮潛時，竟然直接游進身長2公尺的鱷魚嘴裡，幸好只造成頭部輕微受傷。

據《澳洲廣播公司》（ABC）報導，昆士蘭州長帕勒謝（Annastacia Palaszczuk）對此表示，政府應該要採取更嚴格的措施來保護人們免受鱷魚襲擊，她強調自己會和環境部門進行溝通，避免轄區再發生鱷魚傷人事件。

澳洲野生動物部門已前往蜥蜴島，尋找那隻傷人的鱷魚。該部門在聲明中指出，蜥蜴島周圍的水域是鱷魚的棲息地，而且附近都有警示標誌。

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