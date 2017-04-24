首位入獄卸任港首 曾蔭權獲准10萬港元交保
2017-04-24 17:46
〔即時新聞／綜合報導〕香港前特首曾蔭權2月因「公職人員行為失當罪」，被處入獄20個月，但早前已提出上訴，並申請保釋等候上訴，今（24）日獲得法庭批准，保釋金為10萬港元（約40萬新台幣）。
綜合香港媒體報導，曾蔭權早前透過律師正式提出上訴，並申請上訴期間保釋外出，香港高等法院上訴庭今日審理後批准保釋，條件保釋金10萬港元、交出旅遊證件不得離港，但期間不需向警署報到。曾蔭權聽到批准交保後，一度低頭閉目，表情冷靜。
72歲的曾蔭權因「公職人員行為失當罪」成為香港史上首位入獄的卸任特首，進入赤柱監獄服刑後，本月13日因呼吸問題，被送入瑪麗醫院羈留病房治療至今。今早由醫院押送到高等法院應訊。
港媒指出，曾蔭權「公職人員行為失當罪」的上訴申請仍未排審，其另一項罪名「行政長官收受利益罪」，則將於9月26日重審。
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