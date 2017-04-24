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北韓將核試爆？習近平致電川普籲克制

面對近期可能進行核試爆的北韓，日本海上自衛隊護衛艦與美國核動力航母卡爾文森號展開聯合訓練。習近平（左）致電川普，希望各方能自制；安倍（右）今日也與川普熱線，對美方的北韓政策表示支持。（路透）

2017-04-24  16:32

〔編譯周柏憲／綜合報導〕朝鮮半島情勢緊張，北韓傳在明日（25）建軍節進行另一場核試爆，日本海上自衛隊與美國核動力航母卡爾文森號展開聯合軍演。中國領導人習近平今日（24）熱線美國總統川普，呼籲各方自制。

路透報導，中國越來越擔心朝鮮半島情勢失控而引發戰爭，孤立而貧困的北韓可能因此瓦解。習近平向川普表示，中國堅決反對任何聯合國安理會決議案的行為，希望有關各方自制，避免升高朝鮮半島緊張。

習近平也說，只要有關各方的路線一致，包括美國在內，中國願與各方同行，以快速解決朝鮮核武問題、促進和平。

安倍、川普熱線 確認聯手阻止北韓挑釁

日本首相安倍晉三今上午與川普熱線，確認將加強合作阻止北韓挑釁。川普提出對北韓包括動武在內的「所有選項」政策，安倍對此給予肯定。

安倍說，日方海上自衛隊護衛艦與美國航母展開聯合訓練，「將與美國緊密合作，保持高度警戒監視態勢，堅決實施應對。」

南韓國防部發言人文尚均並未提供南韓的應對計畫，「我敢說，面對北韓的核試，南韓和美國的軍隊已經做好萬全準備。」

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  • 美國核動力航母卡爾文森號。（路透）

    美國核動力航母卡爾文森號。（路透）

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相關關鍵字： 北韓 北韓核試爆 卡爾文森號 安倍晉三 川普 習近平
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