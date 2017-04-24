| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
高市驚傳斷臂命案！ 男子右手臂遭剁斷身亡
 首頁 > 國際

天氣成隱形殺手？ 自殺成中國青壯年死因之冠

2017-04-24  19:02

〔即時新聞／綜合報導〕中國國家衛生部公開一項調查數據顯示，自殺是15歲至35歲年齡階段青壯年的死因首位，西南大學心理學部應用心理學系副教授、心理學博士吳明霞指出，自殺原因除了與心理疾病和突發壓力造成之外，也會與天氣、季節有關，每年的5月和11月是自殺高峰期。

據中媒報導，2017年中國大學生自殺事件頻傳，但這並非是今年才開始有的現象，在全球，自殺是導致15至19歲青少年死亡的五大原因之一，在中國則是「青壯年」死因之冠。

吳明霞教授指出，自殺原因有很多種，心理疾病到達顛峰、突如其來的壓力、天災人禍變故等等都是可能誘發自殺念頭的原因，此外，自殺也可能與天氣、季節有關，在工作當中發現5月及11月的心理諮詢人數會暴增，其中部分前來尋求幫助的人都曾有自殺經歷，同時分析，自殺一般有3個階段，分為動機或意念形成階段、矛盾衝突階段和行為選擇階段，若是到了下定決心自殺時，個人狀態都會變得很好反而很難發現。

重慶工商大學社會與公共管理學院副教授袁琳則表示，中國的大專院校雖然一直在呼籲心理健康教育，但是力度始終不太夠，應將生命教育列為必修課程，才能提升學生身心健康。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
自殺防治諮詢安心專線：0800-788995
生命線協談專線：1995。
張老師專線：1980

廣告
  • 中國衛生部公開一項調查數據顯示，自殺是15歲至35歲青壯年的死因首位，專家指自殺原因除了與心理疾病和突發壓力造成之外，也會與天氣、季節有關。（美聯社）

    中國衛生部公開一項調查數據顯示，自殺是15歲至35歲青壯年的死因首位，專家指自殺原因除了與心理疾病和突發壓力造成之外，也會與天氣、季節有關。（美聯社）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 中國 天氣 自殺
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
蔬食✧泡菜蔬菜煎餅
養生餐✧紅麴炒飯
港式✧蠔油炒牛肉
古早味排骨這樣滷！
轉寄

標題：天氣成隱形殺手？ 自殺成中國青壯年死因之冠


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月24日‧星期一‧丁酉年三月廿八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.