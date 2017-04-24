天氣成隱形殺手？ 自殺成中國青壯年死因之冠

2017-04-24 19:02

〔即時新聞／綜合報導〕中國國家衛生部公開一項調查數據顯示，自殺是15歲至35歲年齡階段青壯年的死因首位，西南大學心理學部應用心理學系副教授、心理學博士吳明霞指出，自殺原因除了與心理疾病和突發壓力造成之外，也會與天氣、季節有關，每年的5月和11月是自殺高峰期。

據中媒報導，2017年中國大學生自殺事件頻傳，但這並非是今年才開始有的現象，在全球，自殺是導致15至19歲青少年死亡的五大原因之一，在中國則是「青壯年」死因之冠。

吳明霞教授指出，自殺原因有很多種，心理疾病到達顛峰、突如其來的壓力、天災人禍變故等等都是可能誘發自殺念頭的原因，此外，自殺也可能與天氣、季節有關，在工作當中發現5月及11月的心理諮詢人數會暴增，其中部分前來尋求幫助的人都曾有自殺經歷，同時分析，自殺一般有3個階段，分為動機或意念形成階段、矛盾衝突階段和行為選擇階段，若是到了下定決心自殺時，個人狀態都會變得很好反而很難發現。

重慶工商大學社會與公共管理學院副教授袁琳則表示，中國的大專院校雖然一直在呼籲心理健康教育，但是力度始終不太夠，應將生命教育列為必修課程，才能提升學生身心健康。

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