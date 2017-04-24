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都不爽！中、韓對日信任不及2成 僅1成日人對中國好感

中、韓民眾信任日本人者都不到2成。（路透）

2017-04-24  16:01

〔即時新聞／綜合報導〕中國、日本、韓國關係各自矛盾，對彼此都有所不滿，日本「新聞通信調查會」最近公布最新調查，結果顯示認為日本人可信賴的中國人僅16.9%、信賴日本人的韓國人更只有13.8%；過去調查也指出，日本對中國有好感者為更低的11%。

「新聞通信調查會」22日公布最新調查結果，針對中、美、韓、泰、法、英等6國各1千人進行調查，結果發現中、韓民眾認為認為日本人可信賴者都低於2成，泰國人則有高達89%認為日本人可信任，為受訪6國最高。

另外法國有80.4%信認日本人、美國76.8%。這項調查在今年2月進行，分別在美、法、韓進行電話訪問，在英、中、泰則透過面談訪問。

該研究分析，中、日雙方對釣魚台主權上衝突，造成兩國關係持續探底，去年12月，日本政府一項報告顯示，對中國「不抱親近感」的日本人從2012年起，連5年超過80%；去年對中國有好感的日本人僅11%。

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