都不爽！中、韓對日信任不及2成 僅1成日人對中國好感
2017-04-24 16:01
中、韓民眾信任日本人者都不到2成。（路透）
〔即時新聞／綜合報導〕中國、日本、韓國關係各自矛盾，對彼此都有所不滿，日本「新聞通信調查會」最近公布最新調查，結果顯示認為日本人可信賴的中國人僅16.9%、信賴日本人的韓國人更只有13.8%；過去調查也指出，日本對中國有好感者為更低的11%。
「新聞通信調查會」22日公布最新調查結果，針對中、美、韓、泰、法、英等6國各1千人進行調查，結果發現中、韓民眾認為認為日本人可信賴者都低於2成，泰國人則有高達89%認為日本人可信任，為受訪6國最高。
另外法國有80.4%信認日本人、美國76.8%。這項調查在今年2月進行，分別在美、法、韓進行電話訪問，在英、中、泰則透過面談訪問。
該研究分析，中、日雙方對釣魚台主權上衝突，造成兩國關係持續探底，去年12月，日本政府一項報告顯示，對中國「不抱親近感」的日本人從2012年起，連5年超過80%；去年對中國有好感的日本人僅11%。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
- 疑似車震釀死亡車禍 目擊者：當時他們正性高潮
- 海上槍戰直擊！貨輪保鑣掃射索馬利亞海盜
- 美海軍證實 卡爾文森號在菲律賓海操演
- 法國大選非典型出線 民心厭倦傳統政治
- 釣魚抓到劇毒「中國火龍」 強國人幼時常把玩...
國際‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- MLB》被call上大聯盟 胡智為賽前哭了
- 新聞幕後》一天花三萬
- 台股人氣超清淡 成交量今年最低
- 高雄款出新招 與厭世動物園合推「驚艷是高雄」系列插畫
- MLB》誰說速球才威？雙城捕手「龜速」蝴蝶球更狂（影音）
- 路跑》2小時17分1秒完賽 肯亞女將倫敦馬刷新世界紀錄
- 台股收盤上漲0.54點 報9717.95點
- 國民黨提案退回前瞻計畫 民進黨時力聯手否決
- 雲林鐵牛仔車流竄 亂倒成環保漏洞
- 微熱山丘過去半年 客訴冠軍是「他」
- 藍營領軍反年改... 網友一張圖收錄「幹話大全」！
- 通緝男躲神明桌 亡母只保佑10分鐘
- 台南》原民議員促 停祭鄭成功、拆銅像
- 不滿顧客狂試吃掃 老闆飆罵吃官司
- （影音）約翰希南裸體大公開！與火辣未婚妻鏡頭前脫光光
- 李佳薇自嘲「犯賤」 倪安東一句話打開心房
- 第7座銀棒獎 快遞給歐提茲
- 柯叔元忘了初吻給誰 只記得奪走她們第一次
- 非邦交國關係緊密 敦睦艦隊曾訪星馬印
- 驗蛋是否含戴奧辛 弘光科大檢驗總中心助採樣送驗
- 資安法草案 週四提報院會
- 退撫基金不會破產？ 銓敘部駁斥
- 04/24 各報重點新聞一覽
- 淡大師生赴教育部抗議 指控淡大秋後算帳
- 感動！《雞排英雄》男星變性 家人出錢助圓夢
- 賞螢遭樹砸 1歲男童顱內出血
- 員警執勤受傷 林佳龍籲市民鼓勵與支持
- IMFC公報 仍棄守「對抗保護主義」承諾
- 即使無邀請函》陳時中將赴WHA 表達台灣立場
- 藍委批前瞻計畫 新北成0元俱樂部
- 撫蜜腿和男子車上交疊 E奶女神羞曝真相...
- 為一宗背信案... 廣告鬼才范可欽 今赴北檢作證
- 溫泉會館男房務擅闖6女客房 老闆出面讓他離職
- 殷仔若在小熊 拚無安打OK
- 朝天宮參拜 洪秀柱批前瞻是A錢計畫
- 基隆「郵」禮 寫信謝母恩免費寄抽蛋糕
- 高球》2017 Valero德州公開賽 美國選手查普奪生涯首冠
- 挺賴清德選總統！國民黨籍市議員這樣說…
- 南市里鄰調整年底將完成 明年里長選舉適用
- 苗縣百年茄苳開花求救？竟被…包圍近窒息
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：都不爽！中、韓對日信任不及2成 僅1成日人對中國好感
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分