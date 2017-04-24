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盼台灣「同婚合法」成亞洲第一 40多國串聯力挺

來自全球超過40個國家的國際特赦組織分會及民眾，紛紛力挺台灣能成為亞洲第一個同婚合法國。（圖擷自YouTube）

2017-04-24  16:57

〔即時新聞／綜合報導〕國際特赦組織台灣分會發起「#FirstInAsia 亞洲第一婚姻平權在台灣」倡議運動影片，已有超過40個國家引頸期盼台灣能成為亞洲第一個同婚合法國，大聲詢問「台灣，will you say yes？」，並希望能透過台灣的同婚合法，啟發更多亞洲國家正視這項議題。目前國際特赦組織與「厭世動物園」合作的手牌也提供民眾下載，希望大家能一起支持平權的愛。

台灣歷史性的同婚釋憲案，將在5月24日公布解釋文，引發國際高度關注，國際特赦組織於全球同步發布「#FirstInAsia 亞洲第一婚姻平權在台灣」倡議運動影片，影片中來自全球超過40個國家的國際特赦組織分會，全都高舉「台灣，will you say yes？」的牌子，全都殷切盼望台灣政府能夠給出「YES！」的答案，讓愛打破所有的歧視。

國際特赦組織在3月22日發表的《台灣同性婚姻法案》研究報告中明確對台灣政府喊話表示，沒有人應該要為了自己是誰、自己所愛的人是誰、或自己表達性別的方式為何而經歷歧視或暴力。

除了國際特赦組織秘書長薩里爾．謝蒂（Salil Shetty）親自透過影片喊話支持台灣外，連美國知名學者Avram Noam Chomsky都手舉「Yes,I do」手牌力挺台灣婚姻平權。

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