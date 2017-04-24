| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 國際

韓歐巴桑遭強吻 捍衛貞節咬掉對方6公分舌頭

南韓56歲婦女遭男子強吻，為了保護自己她咬掉對方6公分舌頭。圖為韓國情侶接吻照，與本新聞無關。（歐新社）

2017-04-24  13:27

〔即時新聞／綜合報導〕南韓一名56歲婦女，去年在仁川酒吧喝酒時，遭到一名男子強吻求歡，她為了避免自己被性侵害，自衛咬掉對方6公分的舌頭。法院最近判處婦人自衛過度，須監禁6個月，緩刑2年。

據《韓國時報》報導，法院認為男子受到傷害的程度相當大，而且女方並沒有和受害者達成和解，因此以過度自衛判決，不過法院同時也考慮到這名56歲婦女正在撫養子女，才做出緩刑的決定。

舌頭被咬掉6公分的男子，是在2016年2月16日於酒吧強吻婦女，事發後他經過7個星期的治療，目前並不知道他是否有講話上的困難。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 南韓 強吻 接吻 自衛 舌頭 韓國
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
蔬食✧泡菜蔬菜煎餅
養生餐✧紅麴炒飯
港式✧蠔油炒牛肉
古早味排骨這樣滷！
轉寄

標題：韓歐巴桑遭強吻 捍衛貞節咬掉對方6公分舌頭


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月24日‧星期一‧丁酉年三月廿八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.