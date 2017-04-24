韓歐巴桑遭強吻 捍衛貞節咬掉對方6公分舌頭
2017-04-24 13:27
南韓56歲婦女遭男子強吻，為了保護自己她咬掉對方6公分舌頭。圖為韓國情侶接吻照，與本新聞無關。（歐新社）
〔即時新聞／綜合報導〕南韓一名56歲婦女，去年在仁川酒吧喝酒時，遭到一名男子強吻求歡，她為了避免自己被性侵害，自衛咬掉對方6公分的舌頭。法院最近判處婦人自衛過度，須監禁6個月，緩刑2年。
據《韓國時報》報導，法院認為男子受到傷害的程度相當大，而且女方並沒有和受害者達成和解，因此以過度自衛判決，不過法院同時也考慮到這名56歲婦女正在撫養子女，才做出緩刑的決定。
舌頭被咬掉6公分的男子，是在2016年2月16日於酒吧強吻婦女，事發後他經過7個星期的治療，目前並不知道他是否有講話上的困難。
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