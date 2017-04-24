中國對北韓經濟制裁？平壤機場ATM遭停止運作
2017-04-24 13:28
北韓平壤順安國際機場ATM螢幕顯示的畫面。（美聯社）
〔即時新聞／綜合報導〕最近才剛翻新的北韓平壤順安國際機場，日前傳出有2座自動櫃員機（ATM），疑似受到中國制裁關係，導致無法使用。
根據《美聯社》報導，在北韓ATM仍是非當罕見，在平壤順安國際機場的ATM上方，還設有螢幕播放使用教學影片，由此顯示目前這些ATM主要還是提供給中國商人和旅客使用。
報導提到，北韓機場ATM無法運作的原因，疑似中國對北韓核武和遠程導彈計劃施壓的跡象。北韓受到全球孤立，而中國一直是北韓的經濟命脈，但最近北京受到美國總統川普的壓力影響，中方被要求遏制北韓，北韓的金融及銀行業將有可能是中國制裁的目標。
日前美國國務院表示，中國將可能對北韓採取經濟制裁，但是否能夠奏效，仍然還需要時間考驗。
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