紐約民宅大火5死 3孩童燒成焦
2017-04-24 12:50
紐約皇后區住宅大火，造成5人死亡，當中有3名小孩。（圖擷自《NBC》）
〔即時新聞／綜合報導〕美國紐約皇后區第112大街和第208街的1棟兩層樓民宅，於當地時間星期日（23日）下午2時36分左右發生大火，只有1人從2樓窗戶跳樓順利逃生，其餘5人不幸喪生火場，其中包括2歲、9歲、14歲的孩童。
據《紐約郵報》報導，一名46歲的男子跳樓逃生時，大聲呼喊「我的孫子在裡面！」親戚們也在著火的住宅前不斷哭喊「裡面有孩子！我的孩子們，我的寶貝...」但三名孩童和兩名分別為20歲與45歲的成人，都被火焰吞噬。
當時2歲的幼童和另一名孩子躲在閣樓內，但由於事發地點是97年前全由木頭建造的房屋，使得火勢猛烈，因此難以突破火場展開救援。一名消防員最終抱出一團沾滿灰燼的焦黑物體，交給其他消防員後讓眾人差點當場崩潰，因為那是一具小孩的遺體。
目前尚不清楚火災發生時，應該在家裡照看小孩的監護人是誰，但一名老人遭到鄰居和親戚的圍攻，他們痛罵「你在哪裡？你當時在哪裡？」並發生肢體衝突，警消不得不介入並分開群眾，但沒有逮捕任何人，火災起因和責任歸屬尚在調查中。
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