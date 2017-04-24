敢嫌我愛犬髒又臭 強國男耳垂被咬斷...
2017-04-24 12:29
中國黑龍江哈爾濱1名佟男，慘遭鄰居咬斷耳垂。（圖擷取自「搜狐網」）
〔即時新聞／綜合報導〕住在中國黑龍江哈爾濱的佟志良，因不滿鄰居飼養的中型牧羊犬，影響大樓環境衛生，請女兒找飼主溝通多次未果，22日下午，雙方再度為此起口角，不料，對方一氣之下，竟咬斷佟男的左耳垂後溜之大吉！
綜合中媒報導，佟志良指出，1年多前，這名30多歲的男子，為養幾隻中型牧羊犬，在1樓院子搭起臨時狗棚，導致一開窗滿是狗臭味、吸引不少蒼蠅、蚊子上門，還在三更半夜狂吠，擾人清夢，女兒因受不了曾找過他幾次，但沒什麼用。事發當天上午，女兒又因難聞氣味找上對方理論，但雙方不歡而散，沒想到，男子竟跑去他家按門鈴，講沒幾句話，直接衝上前往他耳垂大力一咬，沒了耳垂的他，頓時鮮血直流，痛得哇哇大叫。
佟志良無奈地說，當時還來不及算帳，對方就跑了，警察獲報後，趕緊將他與裝在塑膠袋內的耳垂殘骸送醫救治，仍為時已晚，被咬斷的耳垂壞死接不回去，只能先包紮傷口。佟志良表示，事後肇事男子父母已將棚子拆了，並把狗帶走，但對於自家兒子咬斷耳垂一事，堅稱只是個「意外」，目前警方已展開調查。
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