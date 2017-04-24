南韓自製反北韓利器 「反砲兵雷達」可望明年服役

2017-04-24 11:04

〔即時新聞／綜合報導〕朝鮮半島情勢緊張，而南韓為了防止北韓發動攻擊，持續開發反制性武器，南韓防衛廳今指出，目前已成功自製「反砲兵定位雷達2型」，可偵測北韓砲兵位置，再將數據傳送給南韓單位，對北韓砲兵實施反擊，該設備預計明年開始服役。

根據南韓《韓聯社》報導，「反砲兵定位雷達2型」的偵測距離比現有的反砲兵雷達「ARTHUR-K」更長，有效偵測距離從40公里提升至60公里，維修所需費用也低於外國裝備。因北韓在南北韓國界地區部屬大量火砲，目標就是鎖定南韓首都首爾，「反砲兵定位雷達2型」可在北韓砲兵部隊發射砲彈之後，立即確認火砲陣地位置，將數據傳送給南韓單位後，再對北韓砲兵實施反擊。

南韓防衛廳一名負責人表示，南韓自主研發「反砲兵定位雷達2型」可大幅提升軍方反砲兵能力，即時反制北韓砲兵。