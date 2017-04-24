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北韓拘押美國公民 外媒：為談判準備籌碼

目前被北韓扣押的美國公民，除了金相德之外，還有美國大學生瓦姆比爾（Otto Warmbier，左）和韓裔美國公民金東哲（右）。（美聯社資料照）

2017-04-24  10:17

〔即時新聞／綜合報導〕南韓媒體日前報導，一名韓裔美國金姓美國公民，在離開北韓時遭到逮捕，成為平壤當局迄今拘押的第3名美國公民。英國媒體報導，北韓扣押美國公民，可能是為談判準備籌碼。

《韓聯社》23日報導，援引一名匿名消息人士表示，韓裔美國公民金相德（Kim Sang-duk或Tony Kim，譯音）21日準備離開北韓時，在平壤國際機場被捕。

英國《BBC》報導，目前北韓關押的美國人總數已達3人，白宮過去就曾指責北韓把美國公民當作與華府的談判籌碼。世界北韓研究中心負責人安江日（Ahn Chan-il）表示，目前兩國關係糟糕，北韓疑似有意將金相德當做談判籌碼，因為他是曾在中國工作過的美國公民，將金相德扣留會有「一石二鳥」的作用，能夠有效遏止美國發起斬首行動。

報導提到，北韓之前就有利用人質進行談判的案例。北韓領導人金正恩同父異母的哥哥金正男在馬來西亞被暗殺後，在平壤的馬國公民也曾被扣押，直到馬國釋放涉嫌參與的北韓人。

目前被北韓扣押的美國公民，除了金相德之外，還有美國大學生瓦姆比爾（Otto Warmbier）和韓裔美國公民金東哲。

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