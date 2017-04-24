北韓拘押美國公民 外媒：為談判準備籌碼
2017-04-24 10:17
目前被北韓扣押的美國公民，除了金相德之外，還有美國大學生瓦姆比爾（Otto Warmbier，左）和韓裔美國公民金東哲（右）。（美聯社資料照）
〔即時新聞／綜合報導〕南韓媒體日前報導，一名韓裔美國金姓美國公民，在離開北韓時遭到逮捕，成為平壤當局迄今拘押的第3名美國公民。英國媒體報導，北韓扣押美國公民，可能是為談判準備籌碼。
《韓聯社》23日報導，援引一名匿名消息人士表示，韓裔美國公民金相德（Kim Sang-duk或Tony Kim，譯音）21日準備離開北韓時，在平壤國際機場被捕。
英國《BBC》報導，目前北韓關押的美國人總數已達3人，白宮過去就曾指責北韓把美國公民當作與華府的談判籌碼。世界北韓研究中心負責人安江日（Ahn Chan-il）表示，目前兩國關係糟糕，北韓疑似有意將金相德當做談判籌碼，因為他是曾在中國工作過的美國公民，將金相德扣留會有「一石二鳥」的作用，能夠有效遏止美國發起斬首行動。
報導提到，北韓之前就有利用人質進行談判的案例。北韓領導人金正恩同父異母的哥哥金正男在馬來西亞被暗殺後，在平壤的馬國公民也曾被扣押，直到馬國釋放涉嫌參與的北韓人。
目前被北韓扣押的美國公民，除了金相德之外，還有美國大學生瓦姆比爾（Otto Warmbier）和韓裔美國公民金東哲。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
- 疑似車震釀死亡車禍 目擊者：當時他們正性高潮
- 名校生當男優年賺556萬 因太累找好友滿足女友
- 男童駕車要橫越澳洲 開了千里才被攔下
- 《中日對照讀新聞》瞬時に会計 コンビニ全店でセルフレジ導入へ 25年めど 瞬間結帳 日超商2025年可望引進自動收銀機
- 北韓拘押美國公民 外媒：為談判準備籌碼
國際‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- MLB》被call上大聯盟 胡智為賽前哭了
- 新聞幕後》一天花三萬
- 雲林鐵牛仔車流竄 亂倒成環保漏洞
- 4/24重要財經新聞一覽
- 2020年誰能代表國民黨？郝龍斌：目前看起來是郭台銘
- 幫哥哥完成心願 孫易磊投打二刀流
- MLB》胡智為場邊熱身沒上 光芒延長賽不敵太空人
- 胡智為上 大聯盟 台將第12人
- 貓王孟菲斯舊居驚傳火災！所幸無人傷亡
- 感動！《雞排英雄》男星變性 家人出錢助圓夢
- 台灣警車採最低價標 順順開沒問題、拿來追車就…
- 長官不挺！民眾投訴被逼道歉 消防員怒辭
- MLB》胡智為上大聯盟 光芒王牌擁抱歡迎
- 〈熱門族群〉進入交屋高峰 華固、日勝生當營建領頭羊
- 公主想變性 艾兒芬妮讓單親媽《不設限》
- 農、漁民等健保費 7月起每月多付17元
- YG社內情侶誕生！JYP的這對社內情侶卻分手了...
- 藍委占發言台卻要主席負責 邱議瑩：有這種道理？
- 故事》【世界遺產故事】誕生日本年度漢字的京都清水寺
- NBA》季後賽刷成績 灰熊康利自證身價
- 〈熱門族群〉安控供過於求 晶睿差異化勝出
- 小武士刀插退休警 凶手：被揶揄懷恨在心
- 彩券頭獎故事 這5人知真假
- 媽媽你騙我！楊小黎小時想嫁郭富城被打槍
- 「花花」平頭轉運 變長就理回來
- 非邦交國關係緊密 敦睦艦隊曾訪星馬印
- 男星顧毛孩有一套 竟會特殊才藝
- MiLB》林子偉敲響本季首轟 差二安完全打擊
- 自由廣場》〈青年論政〉傳播妹與李來希
- Women Run Taipei》上班粉領族衝第1 陳瑋琳大驚奇
- 自由廣場》中生代談蔣銅像爭議處理
- 選新北市長勝賴神？侯友宜謹慎回
- 舒子晨脫了 全裸跳鋼管
- 自由共和國》黃麗玲／水利會的都市土地開發與違佔建戶的處理義務
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 DPP might win at fishery association
- 80歲牙醫誠徵女友 達到「這些條件」可拿6千萬？
- 一週證券行情表、一週櫃檯行情表
- 基隆「郵」禮 寫信謝母恩免費寄抽蛋糕
- 引用《叫我第1名》電影情節 點名學生妥瑞症 無罪
- 〈健康充電站〉藥物衛教講座
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：北韓拘押美國公民 外媒：為談判準備籌碼
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分