獵豹撲倒美腿女學生 她嚇得抱住管理員大腿求救

廖姓華裔女學生在南非動物保護區遭獵豹襲擊，她嚇得抱住管理員大腿。（圖擷自YouTube）

2017-04-24 09:16

〔即時新聞／綜合報導〕驚險一瞬間！從澳門到南非當交換學生的Peggy Lio，日前到動物保護區參觀時身穿短褲露出美腿，當場被一隻獵豹撲倒，她驚慌失措之下連忙抱住管理員大腿，管理員也連忙上前英雄救美。

據《每日郵報》報導，廖姓華裔女學生當時在導遊的陪同下，參觀了保護區裡的動物，沒有想到有一隻年輕獵豹撲到她身上，試圖啃咬她的脖子。廖女當場尖叫「Oh My God！」同時抱住管理員大腿求救。

從影片中可以看到，管理員拿著棍子試圖驅趕獵豹，但不知是太緊張還是太倉促，棍子不小心掉在地上，幸好廖姓女學生事後沒有受到任何傷害。

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獵豹虎視眈眈地看著女學生。（圖擷自YouTube）