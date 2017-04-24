獵豹撲倒美腿女學生 她嚇得抱住管理員大腿求救
2017-04-24 09:16
廖姓華裔女學生在南非動物保護區遭獵豹襲擊，她嚇得抱住管理員大腿。（圖擷自YouTube）
〔即時新聞／綜合報導〕驚險一瞬間！從澳門到南非當交換學生的Peggy Lio，日前到動物保護區參觀時身穿短褲露出美腿，當場被一隻獵豹撲倒，她驚慌失措之下連忙抱住管理員大腿，管理員也連忙上前英雄救美。
據《每日郵報》報導，廖姓華裔女學生當時在導遊的陪同下，參觀了保護區裡的動物，沒有想到有一隻年輕獵豹撲到她身上，試圖啃咬她的脖子。廖女當場尖叫「Oh My God！」同時抱住管理員大腿求救。
從影片中可以看到，管理員拿著棍子試圖驅趕獵豹，但不知是太緊張還是太倉促，棍子不小心掉在地上，幸好廖姓女學生事後沒有受到任何傷害。
相關影片請見：
獵豹虎視眈眈地看著女學生。（圖擷自YouTube）
獵豹騰空飛起的一瞬間。（圖擷自YouTube）
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
- 疑似車震釀死亡車禍 目擊者：當時他們正性高潮
- 名校生當男優年賺556萬 因太累找好友滿足女友
- 北韓嗆擊沉美航艦 核武攻澳
- 法國大選兩強對決 最大歧異在留歐脫歐
- 《中英對照讀新聞》Huge Canadian river disappears in matter of days－加拿大的大河在幾天內消失不見
網友回應
熱門新聞
- MLB》被call上大聯盟 胡智為賽前哭了
- 新聞幕後》一天花三萬
- 彩券頭獎故事 這5人知真假
- 鹿耳社區》獨老沒早餐吃 愛心接力供麵包
- 紫藤社造 環山部落彩繪牆迎賓
- 公東高工才女蕭誼寧 勇奪技能競賽木工冠軍
- 沒在怕！王功蚵仔煎人潮不斷
- 婦聯會勞軍捐流向不交代 葉：撤換負責人
- 無照女酒駕害警截肢 重判3年2月
- 台灣警車採最低價標 順順開沒問題、拿來追車就…
- 各地有雨午後漸歇 週三鋒面又來！
- 社論》成長是化解社會矛盾的良藥
- 淫辣妹灌醉女學生逼玩3P 噁拍性愛片
- 展店泡沫化 美零售業掀關門潮
- 參選港姐僅獲第4名 鍾楚紅靠「他」成就巨星
- 原來小貓不愛喝汽水？喵星人一秒皺眉 反應超爆笑
- 貓王孟菲斯舊居驚傳火災！所幸無人傷亡
- 快筆記！一招學會如何分辨家家和紀曉君
- 德誼強攻母親節檔期 第二季營收可望年增
- BMW 6系列Coupé後繼車 將升格為8系列Coupé
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Minister to skip Koxinga ritual
- 遭母呼巴掌嗆想殺妳 女星叛逆怒逃家
- IMFC公報 仍棄守「對抗保護主義」承諾
- 滅火器聲援巴奈 盼關注原民議題
- 李明哲事件 民調：5成6認為政府處理太軟弱
- 〈謠言終結站〉58度冰高粱酒 沒有抗癌效果
- 電影《叫我第一名》 改編真人故事
- 拒交代勞軍捐流向 立委籲撤換婦聯會負責人
- 安全第一 警政署︰別追車
- 8年27億 重現左營舊城、哈瑪星新濱町歷史現場
- 柯南劇場版哪部最經典？ 鄉民熱議
- 告訴你喔 頭獎得主多這樣做
- 蒙眼下棋1打26 趙奕帆15勝
- 「留給聽眾最好聲音 」 李季準一度拒就醫
- 核一又有小狀況！ 二號機酸槽硫酸液滲出
- 女星驚爆悲慘童年 從小受虐遭後母關狗籠
- 【藝文短訊】 馬紹．阿紀講泰雅文學
- 白恐受難者遺願移蔣像 人權館盼今年完成
- 你有領到？主計總處：今年年終平均6萬2675元
- 李季準長女哽咽談慈父：他以家人放心方式離開
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：獵豹撲倒美腿女學生 她嚇得抱住管理員大腿求救
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分