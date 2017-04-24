| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
立法院審查前瞻條例 藍綠吵成一團 同性婚姻平權釋憲案 5/24公布結果
 首頁 > 國際

朴槿惠被拘留前急換房 傳套現台幣1億3千多萬

南韓前總統朴槿惠。（資料照，歐新社）

2017-04-24  09:24

〔即時新聞／綜合報導〕南韓前總統朴槿惠距離被法院拘留的前18天，完成一項房屋買賣，賣掉江南區三成洞的舊宅，換買入內榖洞的新房，面積相差不大，但是買賣之間，她立即擁有約40億韓元（約新台幣1億3千多萬元）的現金。

韓國《中央日報》報導，朴槿惠是在上個月13日，花28億韓元買進位在內穀洞新房，是一棟兩層獨立式住宅，占地面積為406平方米（約合122坪），跟她三成洞私宅的面積相差無幾；可能在本月29日搬到新宅居住，而在之前，她才以67.5億韓元賣掉三成洞舊宅，她即擁有約40億韓元的資金。

據報導，朴槿惠新宅在去年開價是25億韓元，但是，朴槿惠加價3億韓元與屋主直接交易完成，當地房仲認為，可能是急買的關係。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 房屋買賣 朴槿惠
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
蔬食✧泡菜蔬菜煎餅
養生餐✧紅麴炒飯
港式✧蠔油炒牛肉
古早味排骨這樣滷！
轉寄

標題：朴槿惠被拘留前急換房 傳套現台幣1億3千多萬


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月24日‧星期一‧丁酉年三月廿八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.