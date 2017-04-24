朴槿惠被拘留前急換房 傳套現台幣1億3千多萬

南韓前總統朴槿惠。（資料照，歐新社）

2017-04-24 09:24

〔即時新聞／綜合報導〕南韓前總統朴槿惠距離被法院拘留的前18天，完成一項房屋買賣，賣掉江南區三成洞的舊宅，換買入內榖洞的新房，面積相差不大，但是買賣之間，她立即擁有約40億韓元（約新台幣1億3千多萬元）的現金。

韓國《中央日報》報導，朴槿惠是在上個月13日，花28億韓元買進位在內穀洞新房，是一棟兩層獨立式住宅，占地面積為406平方米（約合122坪），跟她三成洞私宅的面積相差無幾；可能在本月29日搬到新宅居住，而在之前，她才以67.5億韓元賣掉三成洞舊宅，她即擁有約40億韓元的資金。

據報導，朴槿惠新宅在去年開價是25億韓元，但是，朴槿惠加價3億韓元與屋主直接交易完成，當地房仲認為，可能是急買的關係。